Francesco Farioli lijkt weg te geven welke Ajax-spits start tegen Feyenoord

Het heeft er alle schijn van dat Brian Brobbey tegen Feyenoord in de punt van de Ajax-aanval staat. Op de persconferentie van dinsdag in aanloop naar De Klassieker van woensdag bleef trainer Francesco Farioli enigszins cryptisch, maar leek hij toch zijn nummer negen weg te geven.

Farioli krijgt op het persmoment in Amsterdam voorgeschoteld dat Brobbey in zes wedstrijden tegen Feyenoord geen enkele keer het net wist te vinden. Wat volgt is de vraag of dat invloed heeft op de keuze van de Italiaanse oefenmeester wat betreft zijn aanvalsleider in De Kuip.

''Misschien wordt morgen (woensdag, red.) wel de dag. Dat hoop ik'', lijkt Farioli erop te hinten dat Brobbey tegen Feyenoord aan de aftrap verschijnt aan de kant van Ajax.

De betreffende journalist wil direct weten of Farioli dan ook daadwerkelijk een basisplaats in petto heeft voor Brobbey in Rotterdam-Zuid. ''Hij zal op het veld staan'', zo luidt het cryptische antwoord van de keuzeheer van Ajax, dat afgelopen zondag met enige moeite wist te winnen van promovendus Willem II: 1-0.

Brobbey mocht tegen de Tilburgers negentig minuten blijven staan van Farioli, al was dat niet voldoende om te scoren. Ajax won op eigen veld dankzij een benutte strafschop van Davy Klaassen in de zesde minuut. Concurrenten Wout Weghorst en Chuba Akpom bleven overigens de gehele wedstrijd op de bank zitten.

Voor Brobbey is het qua doelpunten allesbehalve een goed seizoen. De aanvaller scoorde alleen een keer in de voorronde van de Nations League. In de Eredivisie is het nog steeds wachten op zijn eerste treffer. Wél gaf Brobbey in zeven competitiewedstrijden twee assists.

Brobbey kwam afgelopen seizoen tot achttien doelpunten voor Ajax in 30 wedstrijden in de Eredivisie. Daarnaast maakte de fysiek sterke spits drie goals in de Europa League en één in de TOTO KNVB Beker.