Francesco Farioli liet beelden van 6-0 nederlaag tegen Feyenoord zien aan Ajax-spelers: 'Ik zei...'

Francesco Farioli heeft in de voorbereiding op dit seizoen de 6-0 nederlaag tegen Feyenoord van een aantal maanden eerder gebruikt om de Ajax-spelers te motiveren voor het aankomende jaar, zo vertelt de Italiaan dinsdagmiddag op de persconferentie in aanleiding naar De Klassieker van woensdag.

"Voor mij begint het verhaal van dit seizoen daar", zo geeft Farioli aan. "De beelden van de nederlaag in Rotterdam vorig seizoen waren de eerste beelden die ik aan dit team liet zien. Daar moesten we beginnen."

Feyenoord liet Ajax die middag alle hoeken van het veld zien. Halverwege stond het al 3-0, in het tweede bedrijf volgden nog eens drie treffers.

"Ik betrok mezelf daar ook bij. Ik sprak over ons en niet over jullie, want het was voor iedereen pijnlijk om te zien wat er gebeurde. Ook voor mij, zelfs als ik toen niet op de bank zat."

"Wat we vanaf het begin wilden doen", verklaart Farioli zijn motiveringstactiek, "is waarde geven aan die pijn, want het is de ergste pijn die je kan voelen als speler of supporter van Ajax. Als een speler nu twijfelt, moet hij naar de littekens van die dag kijken en dan weet hij wat hem te doen staat."

De oefenmeester hoopt dat de emotie niet de overhand neemt woensdag. "We moeten koel blijven en deze wedstrijd benaderen als elke andere. Feyenoord doet het heel goed en we respecteren ze, maar we gaan er heen om onze fans blij te maken."

Feyenoord en Ajax trappen woensdagavond om 18:00 uur af in De Kuip. Het duel is live te volgen via ESPN.