Francesco Farioli licht één uitblinker van Ajax uit: 'Hij doet dat geweldig'

Francesco Farioli is erg tevreden met het resultaat van Ajax tegen sc Heerenveen. Op Friese bodem waren de Amsterdammers met 0-2 te sterk dankzij doelpunten van Josip Sutalo en Chuba Akpom. Na afloop licht de trainer van Ajax een speler uit die zijn taken in het bijzonder goed vervulde.

Ajax deed zondagmiddag uitstekende zaken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Farioli profiteerde maximaal van het puntenverlies bij de concurrentie, waardoor het gat op de ranglijst met koploper PSV verkleind is tot één punt.

Na afloop vertelt Farioli voor de camera van ESPN tevreden te zijn met het spel van zijn ploeg, al wil hij nog niet te vroeg juichen. Hij weigert bovendien te spreken van een titelrace met PSV.

“We willen zoveel mogelijk punten halen en deze overwinning verandert voor ons niets aan de manier van spelen”, geeft Farioli aan. “Wij leven van wedstrijd tot wedstrijd en nu staat er weer een Europa League-duel op het programma.”

Tijdens de wedstrijd viel op dat Kenneth Taylor lager op het veld stond dan in de eerste seizoenshelft. Een kleine tactische aanpassing, die volgens Farioli goed uit begint te pakken. Taylor komt vaker naast controleur Jordan Henderson te staan.

“In de winterstop hebben we die wijziging doorgevoerd”, legt Farioli uit. “We willen wat meer focus leggen op de opbouw. Kenneth kan zowel in de opbouw als in aanvallend opzicht veel waarde toevoegen. Hij heeft de kwaliteiten en de fysieke kracht om die rol in te vullen.”

“Wij hebben dit gedaan zodat hij ook die verantwoordelijkheid kan delen met Henderson. Dat doen ze goed”, besluit Farioli, die spreekt over een ‘brilliant game’.