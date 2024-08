Francesco Farioli komt met verklaring voor wisselen liefst zes spelers bij Ajax

Francesco Farioli heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuzes in de opstelling van Ajax. Zondag nemen de Amsterdammers het met een flink gewijzigd elftal op tegen sc Heerenveen: de trainer voert liefst zes wijzigingen door ten opzichte van het duel met Panathinaikos. Onder meer Dies Janse en Sivert Mannsverk staan aan de aftrap.

“We hebben mensen nodig die er mentaal en fysiek klaar voor zijn”, zo vertelt Farioli voorafgaand aan de wedstrijd in gesprek met ESPN. “De spelers die vandaag in de opstelling staan zijn de beste opties voor deze wedstrijd. Dit zijn de fitste namen.”

Janse maakt zich op voor zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax. De van origine centrumverdediger vervangt Jorrel Hato op de linksbackpositie. Youri Baas en Josip Sutalo vormen het hart van de Amsterdamse defensie. Anton Gaaei vervangt Devyne Rensch op de rechterflank. Remko Pasveer staat daarachter onder de lat.

Branco van den Boomen, Kristian Hlynsson en Sivert Mannsverk vormen het middenveld tegen Heerenveen. Kenneth Taylor, Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim, die donderdag tegen Panathinaikos nog vanaf het begin speelden, beginnen op de bank tegen de Friezen.

Chuba Akpom vervangt andermaal de nog niet geheel fitte Brian Brobbey in de punt van de aanval van Ajax. Brobbey neemt derhalve plaats op de bank. Steven Berghuis begint wederom als rechteraanvaller. Aan de linkerkant van de aanval van de thuisclub krijgt Mika Godts de voorkeur boven Carlos Forbs.

“Waarom ik Janse als linksback gebruik? Ik wil graag vasthouden aan het centrale duo Sutalo-Baas”, vervolgt Farioli. “Ze beginnen ingespeeld te raken op elkaar, dus die lijn wil ik doortrekken.”

“Dies is natuurlijk geen typische back, maar hij is slim en goed genoeg om daar te kunnen spelen. Hij maakt zijn debuut in een zeer goede sfeer en ik ben ervan overtuigd dat hij het goed gaat doen”, aldus de oefenmeester.