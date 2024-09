Francesco Farioli komt met eerste reactie op nieuwe tegenslag voor Ajax

Na Feyenoord-uit is er vanwege de politiestakingen ook een streep gezet door de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht van zondag. Trainer Francesco Farioli baalt van de situatie, maar probeert er aan de andere kant ook het beste van te maken.

''Het is een beetje frusterend. Want het is de tweede wedstrijd op rij die wordt geschrapt'', verwijst Farioli dinsdag in gesprek met ESPN naar de afgelaste Klassieker tegen Feyenoord. De kraker stond gepland voor 1 september, maar is vanwege de politiestakingen verplaatst naar 30 oktober.

''Eerlijk gezegd duurt onze vakantie nu een beetje te lang'', vervolgt de Italiaanse trainer van Ajax zijn relaas. ''Aan de andere kant is dit iets waar we niets aan kunnen veranderen, zeg ik altijd maar.''

''Het enige dat we kunnen is de beslissing accepteren en ons voorbereiden op de diverse scenario's. Het is natuurlijk jammer, want iedereen wil gewoon kunnen spelen. Dat geldt voor ons, maar zeker ook voor FC Utrecht'', verwijst Farioli naar de opponent die eigenlijk zondag naar Amsterdam zou komen.

''Dit heeft natuurlijk gevolgen voor ons speelschema van de komende maanden. Het was al passen en meten, en dat wordt nu alleen maar erger. Maar het is wat het is'', zo verzucht Farioli.

''We hebben nu een volle week om ons voor te bereiden op de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard'', zo besluit de keuzeheer van Ajax. Zijn elftal staat woensdag 18 september tegenover de bezoekers uit Limburg.

Vanwege de geschrapte duels met Feyenoord en FC Utrecht kwam Ajax pas tweemaal in actie in de Eredivisie. Het seizoen werd geopend met een 1-0 zege op sc Heerenveen. Wat volgde was een beschamende 2-1 nederlaag op bezoek bij NAC Breda.