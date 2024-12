Francesco Farioli komt direct na zege Ajax op Sparta met fantastisch nieuws

Francesco Farioli is blij dat Ajax het kalenderjaar zondagmiddag heeft weten af te sluiten met een 0-2 zege op Sparta Rotterdam. De Amsterdammers vingen het duel aan met een ander systeem, al pakte dat niet uit zoals de Italiaanse oefenmeester had gehoopt.

Farioli koos voor een formatie met vijf verdedigers. Anton Gaaei en Jorrel Hato startten als wingbacks, terwijl het hart van de defensie gevormd werd door Devyne Rensch, Daniele Rugani en Youri Baas.

“Dit was een beslissing omdat we in de laatste dagen te maken kregen met fysieke ongemakken van spelers”, legde Farioli na afloop uit. “Josip Sutalo was bijvoorbeeld niet beschikbaar, Bertrand Traoré en Mika Godts konden maar een bepaald aantal minuten spelen.”

“We wisten dat Sparta veel de lange bal zou hanteren. We hebben slechts een paar dagen op dit systeem getraind, vandaar dat ons veldspel er moeizaam uit zag. Het was niet goed, dat beaam ik.”

Farioli geeft aan dat de staf en spelers van Ajax door de overwinning op Sparta met een goed gevoel op vakantie kunnen. “39 punten in de eerste seizoenshelft had niemand aan het begin van dit seizoen verwacht. We hebben ook enkele wedstrijden de nul gehouden.”

“Natuurlijk zaten er ook mindere momenten tussen, maar ook veel duels met geweldig voetbal. Er zijn veel dingen om te verbeteren. Ik hoop in januari iedereen binnen de selectie te behouden en hopelijk is er de mogelijkheid om onszelf te versterken.”

De trainer laat weten dat hij de dag voor het Eredivisie-duel met Sparta voor de tweede keer vader is geworden. Zijn vrouw Agata was deze maand hoogzwanger van een zoon en is zaterdag bevallen. Het Italiaanse koppel heeft al een dochter genaamd Lea. “Ik vlieg naar mijn familie en morgenmiddag zal ik bij hen zijn”, besluit Farioli met een grote glimlach.