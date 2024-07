Francesco Farioli heeft keiharde boodschap voor vier spelers bij Ajax

Francesco Farioli haalt de bezem door de selectie bij Ajax. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf meldt maandag namelijk dat Silvano Vos, Owen Wijndal, Borna Sosa en Benjamin Tahirovic deze week niet welkom zijn op de trainingen van de hoofdmacht.

Het viertal traint in plaats daarvan deze week mee met Jong Ajax. Vos, Wijndal, Sosa en Tahirovic zijn ook niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina van donderdag in de tweede voorronde van de Europa League.

Verweij schetst dat de groep waar Farioli mee moet werken op het trainingsveld veel te groot is, zeker nu Brian Brobbey en Steven Bergwijn weer zijn aangesloten. Tijdens een partijvorm met elf tegen elf zijn er zelfs spelers die aan de kant moeten blijven.

Dat heeft er vooral mee te maken dat Ajax diverse spelers heeft die leken te zijn afgeschreven, maar onder Farioli toch voor hun kans wilden gaan. De Italiaanse trainer heeft nu in ieder geval aan vier spelers duidelijk gemaakt dat ze niet in zijn plannen voorkomen.

Volgens Verweij heeft Farioli met de harde ingreep tevens een ander doel voor ogen. In Amsterdam leeft de verwachting dat spelers die op een zijspoor zijn beland op zoek gaan naar een andere club, met de hulp van hun zaakwaarnemers.

Met het geld dat binnenkort bij eventuele uitgaande transfers, hoopt Farioli zijn selectie te versterken voor komend seizoen. Alleen dan kan technisch directeur Alex Kroes actief op zoek naar nieuwe spelers voor Ajax.

