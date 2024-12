Francesco Farioli benoemt enige twee spelers bij Ajax die mogen klagen over wisselbeleid

Francesco Farioli kijkt met een goed gevoel terug op de eerste seizoenshelft met Ajax, zo maakt hij duidelijk in een uitgebreid interview met het NRC. De trainer gaat onder meer in op zijn wisselbeleid, zijn filosofie en de verwachtingen voor het restant van het seizoen.

De Italiaanse keuzeheer is tevreden over de prestaties van zijn ploeg, al ziet hij nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering. “De resultaten zijn nu minder dan een paar weken geleden, maar tot dusver ben ik heel positief.”

“We doen het beter dan iedereen vooraf had verwacht. Er is nog veel te verbeteren voor we kunnen meedoen om de prijzen. Maar dat zei ik ook toen we alles wonnen. Het belangrijkste is dat we het teamgevoel hebben teruggebracht.”

Farioli kreeg van diverse analytici én spelers kritiek op het vernieuwde wisselbeleid. De coach kiest er bijna iedere wedstrijd voor om een groot deel van de voorhoede en het middenveld om te gooien om de fitheid van zijn selectie op peil te houden. Hij heeft geen boodschap aan de negativiteit, zo wordt duidelijk.

“Je kunt wisselen zoals ik nu doe, uit voorzorg, of als het te laat is, wanneer spelers geblesseerd raken door de vele wedstrijden die ze spelen. Ik zie het ook als een uitdaging om saamhorigheid te creëren binnen de selectie. Alleen dan ontstaat er wat ik een mariniersmentaliteit noem: een hechte groep met een missie.”

“Er is veel kritiek geweest op het feit dat ik bij Ajax vanaf het begin veel wisselingen heb doorgevoerd in de basisopstellingen. Maar ook dat is er onder meer op gericht dat iedereen een bijdrage levert, kansen krijgt en zich volwaardig onderdeel voelt van de groep.”

Farioli vindt dat iedereen voldoende betrokken is bij de prestaties die Ajax levert en dat slechts een tweetal het niet eens mag zijn met zijn keuzes. “Alleen mijn twee reservekeepers (Diant Ramaj en (Jay Gorter, red.) hebben reden tot klagen”, besluit de trainer.