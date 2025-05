Farioli komt na totaal fiasco met opmerkelijk lichtpuntje voor Ajax

Francesco Farioli weigert de hoop op de landstitel op te geven, ondanks het teleurstellende gelijkspel van Ajax tegen FC Groningen (2-2). Door de late tegentreffer in de Euroborg verspeelden de Amsterdammers opnieuw dure punten in de titelstrijd, maar de trainer houdt de moed erin.

“Het is nooit makkelijk om direct na zo’n late gelijkmaker voor de camera te staan,” erkent Farioli na afloop voor de camera van ESPN. “Maar ik heb weken geleden al gezegd dat het nog niet voorbij was, en dat geldt nog steeds. We hebben nog één wedstrijd te gaan. We moeten er gewoon vol voor blijven gaan.”

Ajax zag de afgelopen weken een riante uitgangspositie als koploper langzaam verdampen. Toch ziet Farioli ook schoonheid in die onvoorspelbaarheid. “Dat is precies waarom we allemaal van voetbal houden. Een goal in de laatste minuut kan euforie of teleurstelling brengen. Vandaag was het het laatste, maar dat hoort erbij.”

De Italiaanse oefenmeester sprak zijn spelers niet aan op het teleurstellende resultaat. “We hebben alles gegeven, daar twijfel ik niet aan. We creëerden voldoende kansen, kwamen goed terug na de 1-1, maar in de slotfase gaat het alsnog mis. Dat is bitter.” Toch wil Farioli niets weten van opgeven. “We hebben gestreden, maar het was vandaag niet genoeg. Er is nog een laatste gevecht. Voetbal blijft onvoorspelbaar, dus wie weet wat er nog gebeurt.”

Op de persconferentie krijgt Farioli de vraagt wat hij Josip Sutalo kwalijk neemt. De verdediger van Ajax veroorzaakte in blessuretijd de vrije trap waar de 2-2 uit viel. "Niks, want hij deed er alles aan om de bal te veroveren", zegt Farioli. "Dit is zijn stijl van verdedigen. Vaak gaat het goed, maar vandaag ging het ten koste van een overtreding."

Farioli krijgt vervolgens de vraag wat hij zichzelf kwalijk neemt. "Niks. We hebben alles gegeven. Het was niet genoeg. Alles dat we hebben gedaan dit seizoen was met de beste bedoelingen."

Farioli stelt dat het op een avond als deze moeilijk is om blij te zijn, maar ziet ook een opmerkelijk lichtpuntje. "Het gat tussen Ajax en PSV was vorig jaar 35 punten. We zijn 34 punten dichter bij PSV dan we vorig seizoen waren."