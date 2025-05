Fraaie beloning voor Denzel Dumfries na heldenrol tijdens FC Barcelona - Inter

Denzel Dumfries was woensdag één van de uitblinkers bij Inter, dat in een spectaculaire wedstrijd met 3-3 gelijkspeelde tegen FC Barcelona. De onvermoeibare winger wordt een dag later voor zijn optreden beloond door de UEFA.

Dumfries had al in de openingsminuut een assist op Marcus Thuram te pakken. Na twintig minuten spelen in het Olympisch Stadion in Barcelona tekende hij met een halve omhaal voor de 0-2 voor Inter. Barcelona knokte zich terug en gaat met een 3-3 gelijkspel volgende week op bezoek in Milaan.

Na afloop was er in diverse media volop lof voor de scorende en sterk spelende Dumfries. De UEFA heeft eveneens veel waardering voor de rechtspoot van de Italiaanse grootmacht.

Dumfries is namelijk opgenomen in het Champions League-elftal van de Week van de Europese voetbalbond. De Nederlander is de rechtsback in een 4-3-3-formatie.

De verdediging van het sterrenensemble wordt compleet gemaakt door Marquinhos (Paris Saint-Germain), Francesco Acerbi (Inter) en Myles Lewis-Skelly (Arsenal).

Nicolò Barella (Inter), Vitinha (Paris Saint-Germain) en Pedri vormen het middenveld van het Champions League-team. Lamine Yamal (FC Barcelona), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) en Raphinha (FC Barcelona) zijn gekozen in de voorhoede.