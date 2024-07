Foutloos Spanje wint ook met B-elftal vrij eenvoudig van Albanië op het EK

Spanje heeft ook de derde groepswedstrijd in Groep B zonder al te veel moeite gewonnen: 1-0. FC Barcelona-aanvaller Ferran Torres was in Düsseldorf verantwoordelijk voor de enige treffer van de avond. Het imponerende Spanje plaatst zich foutloos voor de achtste finales van het EK in Duitsland: 9 punten, 5 doelpunten voor, 0 doelpunten tegen.

Luis de la Fuente, de Spaanse bondscoach, wijzigde zijn elftal op liefst tien plekken ten opzichte van de zege op Italië (1-0) vorige week donderdag. Alleen verdediger Aymeric Laporte behield zijn basisplaats. Onder meer David Raya (Arsenal), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Dani Olmo (RB Leipzig), Torres (FC Barcelona) en Joselu (Real Madrid) kregen de kans bij la Roja.

Ook het B-elftal van Spanje liet maandag een prima indruk achter. Na een kwartier leidde dat tot de openingstreffer. Laporte vond Olmo met een splijtende pass, waarna Torres werd weggestoken door de middenvelder van Leipzig. De aanvaller van Barcelona prikte de bal bekeken achter doelman Thomas Strakosha: 0-1.

Vervolgens verzuimden de Spanjaarden om de wedstrijd al voor rust te beslissen. Met name Olmo en Torres kregen diverse kansen om de score uit te breiden, maar het Spaanse vizier stond nog niet helemaal op scherp. Vlak voor de theepauze moest Raya plotseling alert reageren op een afstandsschot van Inter-middenvelder Kristjan Asllani. Daar slaagde de goalie van Arsenal in.

Halverwege werd Laporte vervangen door Robin Le Normand. Na rust bleef Spanje de dominante partij. Joselu dacht te scoren met een prachtige volley, maar zag zijn fraaie poging naast het doel van Strakosha vliegen.

Bij Albanië kwam voormalig Vitesse-huurling Armando Broja na ruim een uur spelen binnen de lijnen. De spits van Chelsea probeerde uit de draai de gelijkmaker binnen te schieten, maar Raya wist de bal te keren met slechts één hand.

In de slotfase zorgde het zestienjarige toptalent Lamine Yamal als invaller voor het nodige vermaak. De vleugelflitser liet zich zien met een sublieme aanname, waarmee hij in één klap twee Albanezen uitspeelde. De Spaanse zege kwam ook door een zwakle inzet van Broja niet meer in gevaar, waardoor de selectie van De la Fuente zich foutloos als groepshoofd wist te plaatsen voor de knock-outfase van het EK.