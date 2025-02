Daley Sinkgraven wacht een maandenlang verblijf in de lappenmand. De linksback annex middenvelder van Fortuna Sittard liep afgelopen weekeinde een zware knieblessure op, waardoor zijn seizoen nu al ten einde is.

Sinkgraven liet zich zondag in het AFAS Stadion, waar AZ met 1-0 zegevierde, na ruim een uur spelen vervangen. Het was pas zijn tweede optreden in het shirt van Fortuna.

De club noemt het wegvallen van Sinkgraven, die een contract tot medio 2026 heeft, ‘een flinke tegenvaller’. De voormalig Ajacied is minstens maanden uit de roulatie en verschijnt pas in het nieuwe seizoen weer binnen de lijnen.

Voor Sinkgraven is de knieblessure een volgende domper in een door blessures gekenmerkte carrière. Vooral in zijn tijd bij Ajax leerde de geboren Assenaar de medische staf uitgebreid kennen.

Sinkgraven streek begin deze maand neer in Sittard. Bij zijn vorige werkgever Las Palmas had hij zijn contract na anderhalf seizoen laten ontbinden.

Daarvoor verdedigde Sinkgraven vier seizoenen lang de kleuren van Bayer Leverkusen, dat hem in 2019 voor vijf miljoen euro overnam van Ajax. In Amsterdam kende de zoon van voormalig prof Harry Sinkgraven zijn kleurrijkste tijden.

Ajax telde in de winter van 2015 liefst zeven miljoen euro neer om Sinkgraven junior over te nemen van sc Heerenveen. In Friesland genoot hij het gros van zijn jeugdopleiding.