Forse kritiek op Matthijs de Ligt na dramatisch basisdebuut bij Manchester United: ‘Ik zag een soort kamikazepiloot’

Willem van Hanegem is niet te spreken over het basisdebuut van Matthijs de Ligt bij Manchester United. In zijn column in het Algemeen Dagblad schrijft de Kromme hoe hij verwacht dat de 25-jarige centrumverdediger op korte termijn een serieus ongeluk veroorzaakt.

Manchester United ging zondag op eigen veld hard onderuit tegen Liverpool (0-3). Waar sommige mensen nog vonden dat De Ligt een prima wedstrijd speelde, denkt Van Hanegem daar heel anders over. Hij vreest op korte termijn een serieus ongeluk.

“Ik zag zelf een soort kamikazepiloot die er zo in vliegt dat het een kwestie van tijd is dat hij iemand zwaar blesseert, of zichzelf iets aandoet in die onbezonnen duels. In balbezit schoof hij de ballen gewoon over de zijlijn of in de voeten van een speler van Liverpool”, aldus een kritische Van Hanegem.

Ook collega-verdediger Lisandro Martínez krijgt er van langs, even als middenvelders Casemiro en Kobbie Mainoo. “Lisandro Martínez vond ik vroeger net als De Ligt ook best goed, maar die doet precies dezelfde dingen fout. En dan opeens iemand een schop geven bij 0-2 of 0-3, zo van: kijk mij eens een antwoord geven. Casemiro was een ramp, wat de ploeg twee doelpunten kostte, en die jonge Kobbie Mainoo verzuipt nu ook al.”

Van Hanegem snapt ook niets van het beleid bij de club van manager Erik ten Hag. “Ze gaven ook nog eens bakken met geld uit de afgelopen jaren en ook deze zomer weer. Je kijkt echt naar niets, tenminste als je voor Manchester United bent.”

“Het was vorig seizoen niets in Manchester en nu weer niet. Ze versloegen Fulham door een late goal van Joshua Zirkzee, ze verloren van Brighton en ze werden afgeslacht door Liverpool. Er zit werkelijk geen enkel idee in Manchester United”, zo laat een geërgerde Van Hanegem optekenen.

Met Joshua Zirkzee heeft Van Hanegem overigens wel medelijden. Hij denkt dat de 23-jarige spits nu al spijt heeft van zijn overstap naar Manchester. "Ik weet zeker dat Joshua Zirkzee zal vinden dat zijn vorige club Bologna beter voetbal speelde. Dat kan niet anders.”