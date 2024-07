Fonkelnieuw stadion bijna af: Cambuur haalde inspiratie uit één ander onderkomen

SC Cambuur werkt vanaf komend seizoen zijn wedstrijden af in een nieuw stadion. Jarenlang duurde de bouw van het nieuwe onderkomen, maar op 18 augustus, tegen Helmond Sport, wacht de eerste wedstrijd op het nieuwe, hybride gras.

Van 1936 tot 2024 was het Cambuur Stadion de thuisbasis voor SC Cambuur, maar vanaf komend seizoen verandert dat. De ploeg van trainer Henk de Jong verkast naar een stadion waar 15.000 man terecht kunnen, 5.000 meer dan in de oude uitvalsbasis aan het Cambuurplein.

De betrokken personen namen bij het ontwerpen van het stadion één buitenlands stadion als inspiratiebron: de MEWA Arena van het Duitse FSV Mainz. Bij de bouw van het zeer duurzame stadion werd nadrukkelijk geluisterd naar de supporters van de club.

“Het motto was: we moeten veranderen om te blijven bestaan”, legt algemeen directeur Art de Graaf bij ESPN uit. “Maar we wilden wel de kenmerken van ons als volksclub behouden en meenemen naar het nieuwe stadion.”

“Wat we toen gedaan hebben is advies gevraagd aan onze eigen supporters, middels een adviescommissie. Daar is dit ontwerp uitgekomen”, kijkt de directeur trots rond. Hij wijst naar de vier open hoeken, die ook in het oude Cambuur Stadion prominent aanwezig waren, en de steile tribunes.

“Dat werkt ontzettend sfeerverhogend”, vertelt De Graaf. “Supporters zijn wezen kijken, onder anderen dus in Mainz bij Duitsland, en zeiden: dit vinden wij mooi en passen bij onze club.” Zelfs aan de kleinste details is gedacht, zo illustreert het voorbeeld van de lichtmasten.

De kop van de lichtmasten nemen namelijk de vorm aan van het gewei van een hert, naar het wapen van de club. “Ook dat is een onderdeel dat komt uit de supportersadviescommissie”, aldus de Cambuur-directeur. “Mensen wilden lichtmasten zien als ze aan kwamen rijden en niet lampen die in een kap zijn verwerkt.”