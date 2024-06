Florentino Pérez geeft direct na CL-finale uitsluitsel over toekomst Luka Modric

Luka Modric staat op het punt om er nog een jaar aan vast te plakken bij Real Madrid, zo zei voorzitter Florentino Pérez zaterdag na de gewonnen Champions League-finale. Even leek het erop dat de Kroaat zou vertrekken uit de Spaanse hoofdstad, maar beide partijen hebben elkaar toch gevonden.

Aanvankelijk werd gemeld dat Real het contract van Modric niet wilde verlengen. De 38-jarige spelverdeler wilde zelf heel graag blijven in de Spaanse hoofdstad en was bereid om daarvoor fors salaris in te leveren.

Dat lijkt nu toch zijn vruchten te hebben afgeworpen, daar voorzitter Pérez de contractverlenging van de middenvelder heeft bevestigd. "Ik denk dat Modric bij ons zal blijven. Hij gaat op korte termijn met één jaar verlengen", aldus Pérez.

Modric behoort tot de best betaalde spelers binnen de selectie. De middenvelder was bereid een flink salarisoffer te doen, maar daar ging Real in eerste instantie niet in mee. Nu is de Koninklijke alsnog om.

Fabrizio Romano meldt dat er nog één ontmoeting op de planning staat tussen alle betrokken partijen. Daarin worden de laatste details besproken, waarna het contract ondertekend kan worden.

Mbappé

Uiteraard werd Pérez ook gevraagd naar de aanstaande komst van Kylian Mbappé . "Mbappé? Het is niet de avond om over andere spelers te praten", hield hij zich op de vlakte. "We hebben nog de hele zomer voor ons om over de toekomst van Real Madrid te praten."

Op de vraag wat deze Champions League-titel betekende voor de preses, had hij een pasklaar antwoord in huis. "We zijn alweer gefocust op de volgende titel. We willen voor de zestiende keer de Champions League winnen."

