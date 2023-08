Flink bedrag dat Ajax voor Maduro betaalde onthuld: ‘Hij zit echt in de buurt’

Zondag, 13 augustus 2023 om 13:11 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:52

Ajax moest rond de 600.000 euro betalen om Hedwiges Maduro over te nemen van Almere City. Dat weet Aad de Mos te melden bij Goedemorgen Eredivisie zondagochtend, waar ook John Bes, de algemeen directeur van de promovendus, te gast was. De bestuurder bevestigt wat De Mos vertelt. "Hij zit echt in de buurt, hoor."

Maduro was afgelopen seizoen assistent-trainer bij Almere onder Alex Pastoor. Toen bekend was dat Maurice Steijn de nieuwe coach van Ajax zou worden, werd ook al snel de naam van Maduro bij de Amsterdammers genoemd. De ex-international heeft een verleden als speler bij de club en keerde graag terug bij zijn voormalig werkgever. Uiteindelijk werd hij twee dagen na de komst van Steijn gepresenteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik weet dat ze zes ton hebben gekregen", vertelt De Mos. "Dat kan John ook niet ontkennen, want dat is zo." Bes draait er vervolgens niet om heen. "Hij zit echt in de buurt, hoor." De algemeen directeur was eigenlijk helemaal niet van plan de assistent van de hand te doen. "We wilden in eerste instantie geen aanbod accepteren. We zaten met ons hoofd ergens anders. Ik kon het niet met Hedwiges bespreken, want we waren bezig met de play-offs. Na de promotie is het balletje gaan rollen."

Tussen 2004 en 2008 stond Maduro onder contract in de Johan Cruijff ArenA, alvorens hij een transfer maakte naar Valencia. De voormalig middenvelder annex verdediger speelde in totaal 107 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 11 keer wist te scoren en 4 assists gaf. Later speelde Maduro nog voor Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia. Daarnaast kwam de geboren Almeerder 18 keer in actie voor het Nederlands elftal.