Sem Steijn is te gast bij het programma Matchday van Broederliefde. De nieuwste aanwinst van Feyenoord vertelt dat hij om een bijzondere reden hoopt dat Igor Paixão vertrekt bij de Rotterdammers.

Steijn maakte de afgelopen twee seizoenen grote indruk bij FC Twente. Afgelopen seizoen kroonde hij zich tot topscorer van de Eredivisie én werd hij uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Die prestaties leverden hem een toptransfer naar Feyenoord op, waar hij komend seizoen het middenveld van doelpunten moet voorzien.

Bij Matchday krijgt Steijn de vraag of hij al een tipje van de sluier kan oplichten over het rugnummer dat hij in Rotterdam gaat dragen. “Nee, dat is nog niet bekend. Ik heb bij FC Twente met veertien gespeeld. Veertien en tien, die vind ik altijd mooi”, laat Steijn weten.

Emerson Akachar, beter bekend als rapper Emms, begrijpt wel waarom Steijn graag met rugnummer 14 wil spelen en noemt het een ‘heel mooi nummer’. “Thierry Henry droeg het en Cruijff ook,” zegt de rapper, terwijl hij een paar grote namen opsomt die met het iconische nummer speelden.

Vervolgens stelt hij Steijn gerust: “Maar Paixão gaat waarschijnlijk een transfer maken, dus 14 staat klaar voor je, Sem.” De Braziliaan wordt momenteel gelinkt aan clubs als AS Roma en Bayer Leverkusen. Steijn, antwoordt met een knipoog: “Laten we het hopen, wie weet.”

De 24-jarige vleugelspeler was in het afgelopen seizoen goed voor liefst 18 goals en 19 assists in 47 duels over alle competities.

In de thuiswedstrijd in de Champions League tegen AC Milan maakte de aanvaller grote indruk. De rechtspoot, die tot medio 2029 vastligt bij Feyenoord, was ongrijpbaar voor de Italiaanse defensie en tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd.