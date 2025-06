Jordy Clasie kraakt keuze: 'Ik vind het onbegrijpelijk, laten we het daar op houden'

Jordy Clasie vindt het onbegrijpelijk dat Mexx Meerdink geen onderdeel is van de EK-selectie van Jong Oranje. Dat vertelt de captain van AZ donderdag tegen ESPN. De 21-jarige spits van de Alkmaarders verkeerde tijdens het seizoensslot in bloedvorm, maar zat niet in het vliegtuig naar Slowakije.

Clasie begrijpt daar weinig van. De spelverdeler snapt de verbazing in Nederland. "Dat lijkt me wel, ja. Daar kan je heel lang of kort over praten. Ik ken hem en zie hem elke dag. Ik vind het onbegrijpelijk, laten we het daar maar op houden. Volgens mij moet je de beste spelers meenemen. Ik denk dat Mexx in dat rijtje zeker ergens bovenaan staat."

Meerdink maakte een slechte beurt bij Jong Oranje toen hij zich in november afmeldde voor interlandverplichtingen, maar in diezelfde periode wel een oefenduel met AZ speelde. Maarten Martens laat ook zijn licht schijnen op de nationale discussie rond de spits. "Ik snap die discussie wel, helemaal omdat Mexx goed geëindigd is bij ons.”

“Hij kreeg een terugslag in een specifieke blessure. Dat was ook de reden waarom we hem een keer niet naar Jong Oranje hebben laten gaan. Dat hebben we afgestemd. Dat wierp zijn vruchten af, helemaal aan het einde van het seizoen. Toen was hij er helemaal klaar voor. Maar er zijn keuzes gemaakt door de bond. Die moet iedereen respecteren."

Reactie Meerdink

Meerdink reageert in gesprek met de NOS op zijn absentie bij Jong Oranje. De spits geeft aan dat hij graag had gezien dat Michael Reiziger contact met hem had opgenomen. "Hij heeft mij nooit gebeld of een bericht gestuurd. Ik ook niet naar hem, want ik moet het accepteren.”

"Ik had dat graag anders gewild, want ik kom er nu wel slecht uit te zien. Het liefst had ik gezien dat hij contact had opgenomen, alleen het is wat het is. Ik wens hem heel veel succes op het EK. Ik sta altijd klaar voor zijn oproep."