Financieel directeur Susan Lenderink volgende slachtoffer van malaise bij Ajax

Susan Lenderink stopt als financieel directeur bij Ajax, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Lenderink is na RvC-voorzitter Pier Eringa, algemeen directeur ad-interim Jan van Halst, Chief Sports Officer Maurits Hendriks en directeur voetbalzaken Sven Mislintat het vijfde slachtoffer van de malaise bij de Amsterdammers.

Lenderink heeft uiteindelijk besloten de eer aan zichzelf te houden en op te stappen, maar haar positie in de Johan Cruijff ArenA was onhoudbaar geworden. Onder haar leiding gleed Ajax steeds verder weg de financiële afgrond in.

In gesprekken met de Raad van Commissarissen heeft Lenderink kenbaar gemaakt te zullen vertrekken en vervolgens is met haar afgesproken dat zij in elk geval de komende maanden, tot uiterlijk 1 maart 2025, in functie blijft, zo blijkt uit het persbericht van de Amsterdammers.

Lenderink trad op 1 juli 2019 als financieel directeur bij Ajax aan. Op 15 november 2019 werd de ex-Bijenkorf-topvrouw benoemd tot statutair bestuurder van Ajax. Haar overeenkomst met Ajax liep nog tot en met 30 juni 2026, maar wordt nu voortijdig stopgezet.

“Na vijfenhalf jaar heb ik besloten om te stoppen bij Ajax”, aldus Lenderink. “Een belangrijke taak bij mijn aanstelling was het verder professionaliseren van de organisatie. De afgelopen jaren hebben we enorme stappen gezet in de strategische planning, de professionalisering van onze processen, de verdere digitalisering en de beoogde cultuurverandering.”

“Het fundament is verstevigd en daarmee toekomstbestendig. Ik kijk terug op een intensieve maar vooral mooie periode en ben trots op onze gezamenlijke prestaties op het veld en daarbuiten. Het is een voorrecht om deel uit te maken van de mooiste club van Nederland.”

Michael van Praag, voorzitter van de RvC, vindt het jammer dat Lenderink de club gaat verlaten. “Zij heeft hier namelijk fantastisch werk verricht. Wij hebben nog geprobeerd haar op andere gedachten te brengen. Natuurlijk respecteren we haar beslissing en kunnen we concluderen dat ze in de afgelopen vijfenhalfjaar jaar veel voor Ajax heeft betekend.”

Het wachten is nu op de commissarissen Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick, die hebben gefaald in het toezicht op Mislintat en Lenderink en hun opstappen uit de RvC in april al kenbaar maakten. Omdat er nog geen opvolgers zijn, zitten zij er nog steeds.