FIFA verliest rechtszaak: mogelijk verregaande gevolgen voor transfersysteem

Sommige regels van de FIFA omtrent contracten en transfers in het betaald voetbal zijn in strijd met de regels van de Europese Unie. Dat blijkt vrijdagochtend bij de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak tussen oud-speler Lassana Diarra en de FIFA. Die zaak speelde al sinds 2014.

Diarra speelde destijds voor Lokomotiv Moskou. De Fransman kreeg ruzie met zijn trainer en weigerde daarna nog langer voor de Russen in actie te komen. Hij leverde zijn contract in en wilde enkele weken later transfervrij overstappen naar Charleroi uit België. Lokomotiv was het hier niet mee eens en sleepte Diara voor de rechter wegens contractbreuk.

De FIFA legde Diarra vervolgens een boete op van 10,5 miljoen euro en een schorsing van vijftien maanden. De oud-middenvelder klaagde de wereldvoetbalbond op zijn beurt aan wegens het derven van inkomsten. Diarra en zijn advocaat vonden dat de regels omtrent contracten en transfers van de FIFA juridisch niet houdbaar zijn.

Het Europese Hof van Justitie heeft Diarra vrijdagochtend in het gelijk gesteld. "De regels in kwestie belemmeren het vrije verkeer binnen de EU van profvoetballers die hun carrière willen voortzetten door bij een nieuwe club te gaan werken", aldus de rechters.

Als de regels van de FIFA niet langer mogen gelden, dan kunnen spelers straks buiten transferperiodes naar andere clubs overstappen door hun contract eenzijdig op te zeggen. Dat zou betekenen dat het volledige transfersysteem op de schop gaat. Vooral voor clubs uit kleinere competities, zoals Nederland, zou dit verregaande gevolgen kunnen hebben aangezien een groot deel van hun inkomsten uit transfergelden bestaat.

Toch kan het Hof zich ook enigszins vinden in het standpunt van de FIFA. “De beperking in het vrije verkeer van profvoetballers kan worden gerechtvaardigd omdat het een publiek belang dient dat clubcompetities doorgang kunnen vinden en daar is enige stabiliteit in de selecties voor nodig.”

Wel vindt het Hof dat er iets moet veranderen. “De regels gaan, in de huidige zaak althans, verder dan wat nodig is om het voetbal stabiel te houden en dat kan profvoetballers grote sportieve en financiële schade berokkenen.”

Beide partijen kunnen nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van het Hof. Wat de exacte gevolgen van deze uitspraak voor het voetbal en zijn transfersysteem zijn, wordt dus afwachten. Duidelijk is in ieder geval wel dat er iets moet veranderen.