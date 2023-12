Feyenoorder zakt heel diep door het ijs: ‘En dan nog zo doen na zijn wissel...’

Yankuba Minteh zal de drie punten tegen FC Volendam (3-1) koesteren, maar voor het overige was het voor de rechtsbuiten van Feyenoord een avond om heel snel te vergeten. Minteh moet het direct na afloop ontgelden bij de analisten Kees Kwakman en Mario Been, die de Gambiaan diep door het ijs zagen zakken.

Minteh was donderdagavond in De Kuip uiterst ongelukkig in zijn acties. Met name de voorzetten van de aanvaller, die gehuurd wordt van Newcastle United, waren niet om over naar huis te schrijven.

Been zag Leo Sauer verdienstelijk invallen bij Feyenoord, maar het spel van Minteh kon de oud-trainer van de Rotterdammers zeker niet bekoren. "Bij Sauer zie je in ieder geval dat hij een idee heeft als hij aan de bal is, maar bij die andere, Minteh... Hoofd omhoog! Hij is alleen maar bezig met alles op de hoogste versnelling te doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kwakman neemt vervolgens het woord over. "Je moet als buitenspelers je acties maken, en dan verlies je wat vaker de bal, dat is helemaal niet erg, maar je moet ook weten wanneer je je actie maakt, en wanneer je moet denken: ik geef hem nu even terug aan Geertruida. Het is allemaal op goed geluk. En er zat vandaag weinig geluk bij."

Minteh wist de spitsen van Feyenoord geen moment in stelling te brengen. "Je moet kijken, kijk waar die jongens staan! Als die bal voor komt staan er natuurlijk veel verdedigers in de zestien, maar... Het geeft ook irritatie bij medespelers. Geertruida leek dat op een gegeven moment ook te laten zien."

Feyenoord had het heel zwaar tegen FC Volendam. Pas in minuut 90+3 maakte Santiago Gimenez het winnende doelpunt. Minteh was toen al gewisseld en maakte met zijn lichaamstaal duidelijk dat hij daar niet blij mee was.

"En dan ook nog zo doen nadat je gewisseld bent...", verzucht Kwakman. "Ik mag hopen dat dit is omdat hij voelt dat hij het niet lekker heeft gedaan en dat hij toch wel snapt dat hij daarom gewisseld is."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties