Feyenoorder Ondrej Lingr tekent voor zijn eerste interlandgoal in zevenklapper Tsjechië

Tsjechië heeft in aanloop naar het EK een overtuigende 7-1 zege geboekt op Malta. Ondrej Lingr (Feyenoord) en Václav Cerny (ex-Ajax, FC Utrecht en FC Twente) maakten allebei een treffer. Voor Lingr was het zijn eerste interlanddoelpunt.

Bijzonderheden:

Al na zes minuten werd het bal geopend door Tsjechië, waar Antonín Barák vanaf elf meter de score opende. Bij rust leek de schade voor Malta met slechts twee tegentreffers mee te vallen, maar na de pauze ging het hard.

Lingr kwam na een klein uur spelen in het veld en had slechts een kwartier nodig om zijn naam op het scorebord te zetten. De doelman van Malta verkeek zich op een afstandsschot van Matej Jurásek en Lingr kon in de rebound van heel dichtbij binnentikken voor zijn eerste interlandgoal.

Vlak voor het einde van de wedstrijd tekende Cerny, eveneens invaller, met een fraai schot van buiten de zestien voor het slotakkoord namens de Tsjechen: 7-1. Tsjechië oefent maandag nog tegen Noord-Macedonië, waarna het op het EK Portugal, Georgië en Turkije treft.

Tsjechië - Malta 7-1

6’ 1-0 Antonín Barák44’ 2-0 Mojmír Chytil47’ 3-0 David Jurásek57’ 4-0 Mojmír Chytil59’ 4-1 Paul Mbong71’ 5-1 Ondrej Lingr85’ 6-1 Matej Jurásek89’ 7-1 Václav Cerny

