‘Feyenoorder Hartman wekt interesse van derde Premier League-club’

Donderdag, 3 augustus 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster

Quilindschy Hartman heeft over belangstelling niet te klagen. 1908.nl schreef eerder al dat Burnley interesse heeft in de linksback van Feyenoord, terwijl ook West Ham United de 21-jarige jeugdinternational op de radar heeft staan. Daar komt nu Brighton & Hove Albion bij. Van concrete interesse is vooralsnog geen sprake.

Bij Brighton lopen er met Joël Veltman en Bart Verbruggen al twee Nederlanders rond. Veltman is al jaren actief voor the Seagulls, terwijl Verbruggen deze zomer overkwam van Anderlecht. Op de linksbackpositie zou Hartman de concurrentiestrijd moeten aangaan met Pervis Estupiñán. De Ecuadoraan was vorig seizoen onder succesmanager Roberto De Zerbi vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats. Hoe Brighton denkt over de vraagprijs van naar verluidt minimaal twintig miljoen euro, is vooralsnog onbekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Burnley zou Hartman de opvolger moeten worden van Ian Maatsen, die na een succesvolle huurperiode is teruggekeerd bij Chelsea. Hartman maakte tijdens het gewonnen vriendschappelijke duel met Benfica (2-1) grote indruk op de scouts van Burnley, waardoor de club van manager Vincent Kompany bereid zou zijn om miljoenen op tafel te leggen voor de Nederlander. Hartman staat nog tot medio 2025 onder contract in Rotterdam-Zuid.

De vraagprijs van minimaal twintig miljoen euro is Burnley vooralsnog echter te gortig, waardoor een andere club mogelijk meer kans maakt op Hartman. Bij Brighton zou Hartman het voordeel hebben dat hij ook komend seizoen Europees speelt. De club komt komend seizoen uit in de Europa League. Ook West Ham komt in dat toernooi uit. Burnley hoopt zich overigens ook te versterken met Ajacied Mohamed Daramy.