Feyenoord zet volgens ESPN in op torenhoge vraagprijs bij transfer Geertruida

Feyenoord is niet van plan om Lutsharel Geertruida zonder slag of stoot te laten vertrekken. De aanvoerder van de Rotterdammers wordt al wekenlang in verband gebracht met een vertrek en kan momenteel rekenen op concrete interesse van Aston Villa.

De Premier League-club heeft nog geen akkoord weten te bereiken met Feyenoord over een transfersom. Geertruida ligt nog tot het einde van het seizoen vast in De Kuip.

Martijn Krabbendam, journalist van Voetbal International beweerde vorige week dat de verdediger vanwege zijn aflopende contract voor slechts tien miljoen euro mag vertrekken bij Feyenoord.

Bronnen melden echter aan ESPN dat Feyenoord een veel hogere transfersom eist: ongeveer 35 miljoen euro. Aston Villa wenst daar vooralsnog niet aan te voldoen. Mogelijk komt er alsnog schot in de onderhandelingen wanneer centrumverdediger Diego Carlos is vertrokken naar Fulham.

Een vertrek van Geertruida zou een forse klap zijn voor Feyenoord en trainer Brian Priske. De Oranje-international werd eerder al in verband gebracht met Paris Saint-Germain en RB Leipzig.

Ook blijft Liverpool-trainer Arne Slot volgens de sportzender nog altijd gecharmeerd van Geertruida, al ligt Aston Villa momenteel op pole position om de rechtsback annex centrumverdediger in te lijven.