Feyenoord zet Go Ahead probleemloos opzij en pakt zestiende landstitel

Zondag, 14 mei 2023 om 18:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:37

Feyenoord is zondag voor de zestiende keer in de clubhistorie kampioen van de Eredivisie geworden. De manschappen van Arne Slot hadden thuis tegen Go Ahead Eagles geen moment last van spanning en boekten een zeer comfortabele 3-0 overwinning. De doelpunten kwamen op naam van Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Igor Paixão. De laatste keer dat Feyenoord kampioen was geworden was zes jaar geleden.

Slot koos onder het mom van 'never change a winning team' voor precies dezelfde elf namen als vorige week tegen Excelsior (0-2 winst). René Hake besloot bij Go Ahead na het 1-1 gelijkspel tegen FC Groningen eveneens geen wijzigingen te maken aan zijn basisopstelling. Feyenoord had zich geen betere start kunnen voorstellen. De ploeg van Slot kwam binnen twintig minuten op een dubbele voorsprong. Oussama Idrissi opende de score na een kwartier door na een uitstekende een-twee met Mats Wieffer van dichtbij af te ronden: 1-0.

Feyenoord op titelkoers: Santiago Gimenez ramt de 2-0 tegen de touwen! ????#feygae pic.twitter.com/wFCbNBw4aU — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Binnen drie minuten daarna werd Santiago Giménez vanuit de as gelanceerd door Igor Paixão. Onder grote druk van zijn opponent vuurde de spits van Feyenoord knap raak: 2-0. Na de voortvarende start beleefde Feyenoord twee hachelijke momenten. Marcus Pedersen liep de doorgebroken Bas Kuipers in de rug, maar scheidsrechter Allard Lindhout vond het te weinig voor een penalty. Enkele minuten daarna kopte Wieffer de bal bij een scherp ingedraaide vrije trap op zijn eigen lat.

Prachtig! Igor Paixão krult de 3-0 binnen in de kampioenswedstrijd van Feyenoord ??#feygae pic.twitter.com/ionONfElxJ — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Pas na rust volgde een nieuw moment van opwinding voor Feyenoord. Paixão zette zijn tegenstander Kuipers met zijn aanname op het verkeerde been en krulde de bal vanaf de punt van het strafschopgebied schitterend in de verre kruising: 3-0. Feyenoord toonde daarna weinig aanvallende intenties meer, wetende dat de buit binnen was. Hake voerde een viervoudige wissel door, waarna Go Ahead nog enigszins aandrong. Feyenoord kwam echter geen moment in de problemen en speelde de kampioenswedstrijd simpel uit.