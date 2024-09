Feyenoord wordt op rampzalige wijze vernederd door Bayer Leverkusen: 0-4 bij rust

Feyenoord is het nieuwe Champions League-seizoen op rampzalige wijze begonnen. Halverwege het duel met Bayer Leverkusen kijken de Rotterdammers al tegen een 0-4 achterstand aan. Tweemaal sloeg Florian Wirtz toe, terwijl ook Alejandro Grimaldo zijn naam op het scorebord zette. Verder blunderde ook Timon Wellenreuther voor rust. Jeremie Frimpong verzorgde twee assists.

Trainer Brian Priske koos voor een verstevigd middenveld met verkapte 4-4-2-formatie, al staat Antoni Milambo op papier rechtsbuiten. Bij Leverkusen kreeg Frimpong een basisplek van trainer Xabi Alonso.

Nog voor het verstrijken van de vijfde speelminuut ging Zerrouki opzichtig in de fout op eigen helft. De middenvelder liet zich op kinderlijk eenvoudige wijze van de bal zetten door Wirtz, die direct richting het zestienmetergebied liep. Met een geplaatst schot zorgde hij voor de 0-1.

In de negende minuut dacht Feyenoord langszij te komen, maar Zerrouki, die hoopte zijn eerdere fout te compenseren, scoorde van dichtbij uit buitenspelpositie. Nadien konden de Rotterdammers redelijk goed overeind blijven en werden er enkele speldenprikjes uitgedeeld. Toch ging het na een half uur spelen opnieuw mis voor de ploeg van Priske.

Na zeer fraai combinatievoetbal bereikte Boniface met een no-lookpass Frimpong, die met een lage voorzet de bal bij Grimaldo bezorgde. De Spanjaard liep de bal bij de tweede paal binnen: 0-2. De derde treffer liet niet lang op zich wachten.

Zes minuten later wist Leverkusen razendsnel om te schakelen via de rechterflank. Wederom fungeerde Frimpong als aangever, die ditmaal Wirtz weer volledig vrij zag staan bij de tweede paal. De voorzet was op maat en zonder dat Jordan Lotomba in de buurt was schoot de Duits international binnen: 0-3.

Enkele minuten voor rust werd de achterstand nog pijnlijker voor Feyenoord. Nu bezorgde Grimaldo een pass op maat bij Edmond Tapsoba, die door de benen van de blunderende Wellenreuther de 0-4 binnenknikte.