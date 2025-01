Feyenoord wordt gestraft voor wangedrag: wedstrijd zonder veel supporters én geldboete

Op last van de KNVB moet Feyenoord de vakken X, R, S en T verplicht leeg houden tijdens de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. Feyenoord wordt gestraft vanwege wangedrag van supporters in het duel met sc Heerenveen.

Op zaterdag 8 februari speelt de ploeg van Brian Priske tegen Sparta. Feyenoord wordt bestraft wegens het afsteken van vuurwerk in De Kuip door supporters tijdens de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Los van het verplicht afsluiten van vakken dient Feyenoord ook een boetebedrag van 10.000 euro te betalen.

Volgens de aanklager betaald voetbal zijn het verplicht sluiten van de vakken en de geldboete een direct gevolg van ‘de omvang van het vuurwerk, de gevaarzetting die daarmee verbonden is en de omstandigheid dat er sprake is van recidive’.

Feyenoord had op de zogeheten strafkaart van de KNVB al meerdere aantekeningen staan die betrekking hadden op het tegen de regels in afsteken van vuurwerk door thuissupporters in De Kuip. De club speelde daarom tijdens de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen ook met een aantal verplicht gesloten vakken.

Alle tickets van supporters op de betreffende vakken X, R, S en T zijn voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam inmiddels geblokkeerd. In lijn met de straf van de aanklager is het seizoenkaarthouders van de vakken X, R, S en T niet toegestaan om het stadion tijdens de wedstrijd Feyenoord - Sparta Rotterdam te betreden.

Feyenoord is met de nederlaag van afgelopen weekend tegen FC Utrecht (1-2) slecht begonnen aan de tweede seizoenshelft in de Eredivisie.

Na achttien speelronden bezetten de Rotterdammers met 35 punten de vierde plek op de ranglijst. Koploper PSV heeft een voorsprong van 11 punten, terwijl Ajax 7 punten voor staat. Nummer drie FC Utrecht verzamelde 4 punten meer.