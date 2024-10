Feyenoord wint kraker tegen FC Utrecht, maar maakt zich zorgen om uitvallen Quinten Timber

Feyenoord heeft de Eredivisie-kraker tegen FC Utrecht winnend afgesloten. De ploeg van Brian Priske controleerde de wedstrijd en won dankzij doelpunten van basidebutant Julián Carranzaen Quinten Timber: 0-2. Door de driepunter nadert Feyenoord Utrecht, dat de ongeslagen status verliest, tot drie punten op de ranglijst. Een smet op de middag was voor Feyenoord het late uitvallen van Timber, zeker met het oog op De Klassieker aankomende woensdag.

Feyenoord trad in Utrecht aan met twee basisdebutanten in de startopstelling. Givairo Read en Carranza vervingen de geblesseerde Jordan Lotomba en Ayase Ueda. Aan de kant van FC Utrecht begon ex-Feyenoorder Jens Toornstra op de reservebank.

Al heel vroeg in de wedstrijd veegde Feyenoord de brilstand van het scorebord. Carranza luisterde zijn basisdebuut binnen tien minuten op met een treffer. Na een schitterende lage voorzet van de sterk spelende Hugo Bueno kon de Argentijn van dichtbij binnentikken. Hij droeg zijn doelpunt op aan de plots overleden Holden Trent, zijn oud-ploeggenoot bij Philadelphia Union.

In het restant van het eerste bedrijf had Feyenoord controle over de wedstrijd, zonder dat het nadrukkelijk tot uitgespeelde kansen kwam. Een harde volley van Bueno na een afgeslagen corner was het grootste wapenfeit na de openingstreffer. Zijn inzet was echter een prooi voor doelman Vasilis Barkas.

In de tweede helft breidden de Rotterdammers de voorsprong uit tot een comfortabelere marge. Timber zette een karakteristieke dribbel in en schoot heerlijk raak in de verre hoek: 0-2. De middenvelder vierde zijn doelpunt tegen zijn oude ploeg ingetogen.

Opgezweept door het thuispubliek leeg Utrecht de jacht op de aansluitingstreffer in te zetten. De personificatie daarvan was nota bene Nick Viergever, die plots voor de neus van Timon Wellenreuther opdook maar de Duitser niet wist te passeren.

Na die opleving leek het Utrechtse geloof weg te zijn, maar in minuut 85 leek dan plots toch de aansluitingstreffer te vallen. Een lange bal van Mike van der Hoorn werd uitstekend gecontroleerd door Toornstra, die voorin nog ergens was blijven hangen.

De ex-Feyenoorder bediende Noah Ohio en die schoot met links prima raak. De videoscheidsrechter zette echter een streep door de treffer, waardoor de 0-2 stand ook na negentig minuten op het scorebord zou staan. Daardoor loopt de ploeg van Priske drie punten in op Utrecht. Het elftal van Ron Jans staat na negen speelronden echter nog wel drie punten voor op de concurrent (22 om 19).

Toch kwam er laat in de wedstrijd nog een flinke smet op het duel voor Feyenoord. Timber leek bij een duel door zijn enkel te gaan en ging tot tweemaal toe op het grasveld zitten. De middenvelder werd naar de kant gehaald en hobbelde richting de zijlijn. Woensdagavond staat De Klassieker op het programma.