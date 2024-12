Feyenoord wil zakendoen met Chelsea, maar krijgt concurrentie vanuit Italië

Feyenoord is nog altijd in de race voor Chelsea-middenvelder Cesare Casadei, zo beweert journalist Nizaar Kinsella, die werkzaam is voor de BBC. Mogelijk staat de 21-jarige Italiaan op het lijstje bij meerdere clubs uit de Eredivisie.

Casadei is geen nieuwe naam in het geruchtencircuit rondom Feyenoord. Vanuit zijn geboorteland Italië werd de rechtspoot in de afgelopen maanden meermaals gelinkt aan een transfer naar Rotterdam-Zuid.

Kinsella schrijft op X dat Feyenoord zich inmiddels heeft gevoegd bij AC Monza, dat concreet is voor de handtekening van Casadei. De journalist rept in zijn tweet over ‘clubs uit Nederland’, waardoor het goed mogelijk is dat de Italiaan ook bij andere Eredivisie-clubs op het lijstje staat.

Chelsea nam Casadei in de zomer van 2022 voor ruim 14 miljoen euro over van Inter. De jeugdinternational speelde tot dusver zeventien officiële wedstrijden namens the Blues, waarvan elf in de Premier League.

In het huidige seizoen kwam Casadei alleen in actie in de Conference League en EFL Cup. Om die reden wil de rechtspoot zijn geluk elders beproeven. Casadei zet in op clubs waar hij veel aan spelen toe kan komen.

Het is vooralsnog onbekend of Feyenoord Casadei wil huren of kopen. Op Stamford Bridge ligt de Italiaan nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 10 miljoen euro.

Casadei speelde vier jaar in de jeugdopleiding van Inter toen hij werd opgepikt door Chelsea. In de afgelopen twee seizoenen speelde hij op huurbasis voor Reading en Leicester City in het Championship. Chelsea besloot hem in januari van dit jaar eerder terug te halen uit Leicester, waarna hij vaak korte invalbeurten kreeg.