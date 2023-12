'Feyenoord wil toeslaan en denkt aan coup: Arne Slot sprak met PSV'er'

Vrijdag, 1 december 2023 om 14:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:25

Isaac Babadi zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van Feyenoord, zo onthult Mikos Gouka in de AD Voetbalpodcast. De Feyenoord-watcher heeft mensen gesproken die beweren dat er zelfs al een gesprek plaats zou hebben gevonden tussen de PSV'er en Arne Slot. Feyenoord ontkent dat.

De situatie van de achttienjarige Babadi ligt complex bij PSV. De Eindhovenaren lijken er maar niet uit te komen met het Nijmeegse talent wat betreft een nieuw contract. Beide partijen zaten onlangs nog om de tafel, maar tot een akkoord leidde dat niet.

Babadi, die over een half jaar uit zijn contract loopt bij PSV, stond afgelopen transferzomer al in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs. "In de wandelgangen hoor je dat Babadi in de belangstelling staat van Feyenoord", onthult Gouka.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dat heb ik gecheckt bij mensen en er zou een gesprek zijn geweest tussen Slot en Babadi. Slot zegt alleen dat hij die jongen nooit heeft gesproken." Ook sprak Gouka met de directie van Feyenoord. "Ze vinden hem een hele interessante speler, maar ze zeggen dat het niet aan de orde is."

Gouka vindt het wel 'een momentje'. "Als je die in de winterstop voor een miljoentje kan ophalen omdat hij niet bijtekent, ga je straks richting de vijftien miljoen als hij zijn ontwikkeling doortrekt", aldus de clubwatcher.

"Daar moet Feyenoord ook naartoe. Dat als Feyenoord en PSV op de stoep staan, dat een speler niet op voorhand naar PSV wil, maar dat zij die strijd gaan winnen met dat soort clubs. In het verleden moesten ze strijden met clubs als Twente en Antwerp. Nu zijn ze gestegen."

Als Feyenoord zich wil mengen in de strijd, zullen ze zich moeten richten op Ajax en PSV, meent Gouka. "PSV heeft die strijd de laatste jaren veel te vaak gewonnen ten opzichte van Feyenoord. Noem ze maar op: Lang, Schouten, Veerman, Til, Pepi. Dat zijn er zo al vijf."