Feyenoord wil naast Julián Carranza nog een Argentijnse aanvaller toevoegen aan selectie

Feyenoord heeft geïnformeerd naar de diensten van Thiago Romano, zo schrijft transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdagochtend op X. De zeventienjarige buitenspeler uit Argentinië, die onder contract staat bij het Griekse Panathinaikos, geniet eveneens belangstelling van Lazio en Torino.

De in 2006 geboren Romano staat te boek als een groot talent in zijn geboorteland. De linksbenige buitenspeler, die op beide flanken uit de voeten kan, maakt ondanks zijn leeftijd al deel uit van Argentinië Onder 20. Romano groeide op in Griekenland, waar zijn vader werkzaam is als scout. De verwachting is dat hij Panathinaikos gaat verlaten.

Romano staat op de lijstjes van diverse clubs uit Europa. Volgens zijn Italiaanse naamgenoot én transfermarkexpert Fabrizio hebben Feyenoord, Lazio en Torino al contact opgenomen met de entourage van het talent. Dat zou een domper zijn voor Panathinaikos, waar Romano hoog aangeschreven staat.

Romano speelde eerst in de jeugdopleiding van PAOK, maar maakt momenteel furore in de academy van Panathinaikos. In het afgelopen seizoen kwam hij uit voor de Onder 19. In totaal speelde Romano 1.591 minuten namens dat elftal, verdeeld over 22 optredens. Daarin was de Argentijn goed voor 9 doelpunten en 5 assists.

Op 23 juni viert Romano zijn achttiende verjaardag en Panathinaikos wil hem graag toevoegen aan de hoofdmacht voor komend seizoen. Het lijkt er echter op dat zijn toekomst niet in Griekenland ligt. Romano staat open voor een overstap naar een grotere competitie in Europa.

Julián Carranza

Romano is niet de enige Argentijnse aanvaller die zich in de kijker heeft gespeeld bij Feyenoord.meldde vrijdagavond dat de Rotterdammers op één detail na rond zijn met Julián Carranza, een 24-jarige spits van het Amerikaanse Philadelphia Union. Feyenoord betaalt geen transfersom voor Carranza, maar geeft wel een aanzienlijk doorverkooppercentage weg.

Alleen competitieorganisator Major League Soccer moet nog het groene licht geven voor de overstap van Carranza. De rechtspoot ligt slechts tot december 2024 vast bij Philadelphia Union, waardoor de MLS-club pakt wat het nog pakken kan. Transfermarkt schat de marktwaarde van Carranza op 6 miljoen euro.

