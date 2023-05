Feyenoord wil gigantische afkoopsom voor Slot: donderdag nieuw gesprek

Woensdag, 24 mei 2023 om 22:11 • Laatste update: 22:29

Feyenoord is er woensdag niet uitgekomen met Arne Slot, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. Algemeen directeur Dennis te Kloese sprak langdurig met zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, maar kwam niet tot een akkoord. Het management van Slot heeft aangegeven open te staan voor een vertrek naar Tottenham Hotspur. Feyenoord wil daarvoor een gigantische afkoopsom.

Te Kloese had Pimenta aanvankelijk uitgenodigd om Slot een sterk verbeterd contractvoorstel te doen. Feyenoord wil koste wat kost door met de kampioenenmaker en is bereid om Slot de bestbetaalde Eredivisie-coach ooit te maken met een salaris van boven de drie miljoen euro per jaar. Slot heeft echter laten weten te willen luisteren naar het voorstel van Tottenham, dat concrete belangstelling toont en hem als topkandidaat beschouwt. Donderdag praten Te Kloese en Pimenta verder. Slot ligt vast tot medio 2025 en heeft pas volgend jaar de beschikking over een vertrekclausule.

Om een overgang teweeg te brengen zullen the Spurs eerst en vooral tot een akkoord moeten komen met Feyenoord. De Rotterdammers gaven eerder te kennen het hard te willen spelen en houden daar vooralsnog aan vast. De club beschouwt Julian Nagelsmann, die voor een recordbedrag van 25 miljoen euro van RB Leipzig naar Bayern München ging, volgens Feyenoord-watcher Krabbendam als 'precedent'. Chelsea betaalde in september achttien miljoen euro aan Brighton & Hove Albion voor Graham Potter, nu de duurste Premier League-coach ooit.

Feyenoord oriënteert zich momenteel noodgedwongen op de opvolging van Slot. De clubloze Peter Bosz heeft een verleden als speler en technisch directeur bij Feyenoord en wordt vanwege zijn aanvallende speelstijl, vergelijkbaar met Slot, veel genoemd. Volgens Rijnmond staat Bosz echter niet bij iedereen binnen de organisatie op de lijst met opties. Pascal Jansen, die bij AZ de opvolger werd van Slot, staat er intern bij Feyenoord wél goed op, klinkt het. Feyenoord overweegt ook de optie om Sipke Hulshoff, assistent van Slot, door te schuiven. In dat geval zal een ervaren assistent worden aangetrokken.