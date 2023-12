Feyenoord wéér tegen AS Roma: hoe staat het ervoor bij de Romeinen?

AS Roma werd vorige week voor het derde seizoen op rij gekoppeld aan Feyenoord. De Rotterdammers willen niets liever dan in februari afrekenen met de ploeg die in de finale van de Conference League en kwartfinale van de Europa League te sterk bleek. Maar hoe staan de Romeinen er eigenlijk voor? En waar liggen de mogelijkheden voor Feyenoord?

Nadat Roma vorig seizoen afrekent met Feyenoord, behaalt de ploeg van trainer José Mourinho de finale van de Europa League. Een ultieme kans om voor het tweede seizoen op rij Europees zilverwerk binnen te slepen. Maar ook voor de nabije toekomst van de club zou het winnen van de Europa League een enorme boost zijn. Het winnen van het toernooi zou goed zijn voor een Champions League-ticket, met de daarbij horende (start)premies van tientallen miljoenen euro’s. Iets wat voor Roma een enorme opsteker zou betekenen.

Het mocht echt niet zo zijn voor i Giallorossi, die na strafschoppen verliezen van Sevilla. In de Serie A loopt Roma tegen het einde van vorig seizoen op zijn tandvlees, waardoor een plek bij de top vier geen haalbare opgave blijkt. Op de laatste speeldag voorkomt de ploeg wel dat het ook Europa League-kwalificatie misloopt, dankzij een winnende treffer van Paulo Dybala in blessuretijd tegen Spezia (2-1).

Weinig mogelijkheden op de transfermarkt

Roma kent vervolgens een turbulente transferzomer. Om een stevige sanctie van de UEFA te voorkomen, moet de club voor 30 juni 2023 voor dertig miljoen euro aan inkomsten binnenharken. Technisch directeur Tiago Pinto is dan ook gedwongen om snel spelers te verkopen. Benjamin Tahirovic (Ajax), Cristian Volpato, Filippo Missori (beiden Sassuolo), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Carles Pérez (Celta de Vigo) en Ruben Providence (TSV Hartberg) worden gezamenlijk voor ongeveer 28 miljoen euro verkocht. Daarmee haalt Pinto genoeg binnen om een stevige Financial Fair Play-straf te ontlopen.

Roma kan die zomer weinig uitgeven en loert dan ook vooral op transfervrije spelers. Zo trekt de club Evan Ndicka (Eintracht Frankfurt) en Houssem Aouar (Olympique Lyon) aan. De hoogste transfersom die wordt neergelegd is 2,5 miljoen euro. Het is genoeg om Leandro Paredes over te nemen van Paris Saint-Germain. Daarnaast huurt de club nog eens drie spelers: Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Rasmus Kristensen (Leeds United) en Renato Sanches (PSG). De grootste knaller moet dan nog komen. Omdat Tammy Abraham op de laatste speeldag van vorig seizoen een zware knieblessure oploopt, is men bij Roma naarstig op zoek naar versterking voor de voorhoede. De club komt uit bij Romelu Lukaku, die wordt gehuurd van Chelsea.

Slechte seizoenstart

Lukaku debuteert als invaller op 1 september voor Roma in het duel met AC Milan. De Romeinen kijken op dat moment al tegen een 0-2 achterstand aan en verder dan een aansluitingstreffer van Leonardo Spinazzola komen ze niet: 1-2. Een dramatische seizoenstart voor Roma, dat voor het treffen met de Milanezen gelijkspeelde tegen Salernitana (2-2) en verloor bij Hellas Verona (2-1). Roma ziet er aan het begin van het seizoen defensief kwetsbaar en aanvallend onmachtig uit.

José Mourinho is er op dat moment nog niet bij. De Portugees moet de clash tegen Salernitana al missen wegens een schorsing en is er ook in Verona niet bij, daar hij tien dagen moet brommen wegens harde woorden richting scheidsrechter Daniele Chiffi. Na de wedstrijd tegen AC Monza vorig seizoen noemde Mourinho Chiffi 'de slechtste scheidsrechter die hij in zijn hele loopbaan was tegengekomen'. "Hij is vreselijk, hij legt geen enkele menselijke connectie en hij heeft geen enkele empathie."

De binnenlandse schorsing komt bovenop de schorsing die Mourinho vier Europese duels aan de kant houdt. Na de Europa League-finale tegen Sevilla verloor Mourinho zijn zelfcontrole. "It's a fucking disgrace", beet Mourinho arbiter Anthony Taylor toe in de parkeergarage van de Puskás Aréna in Budapest. Roma wordt in de Europa League voor het lopende seizoen ingedeeld in een poule met Slavia Praag, Sheriff Tiraspol en Servette FC.

Een opgaande lijn lijkt ingezet. In de Serie A herstelt Roma zich van de nederlaag tegen Milan, door Empoli in eigen huis met 7-0 te verslaan. Roma kan over slechts vier spelers niet beschikken – een zeldzaam lege ziekenboeg – en bovendien kunnen de supporters voor het eerst genieten van het aanvalsduo Lukaku - Dybala. De Belg maakt zijn eerste treffer voor de club, maar laat vooral als aanspeelpunt zien een enorm wapen voor de aanval te zijn. Dybala neemt twee treffers voor zijn rekening en lijkt zich al dartelend als een vis in het water te voelen naast aanspeelpunt Lukaku.

Romelu Lukaku is dit seizoen al goed voor 13 treffers en 2 assists in 20 duels.

Daarna volgt het uitduel met Sheriff in de Europa League. Roma lijkt zich vooral niet maximaal in te willen spannen en beslist het duel via Lukaku (1-2), die zich steeds meer thuis lijkt te voelen bij zijn nieuwe club. Het goede gevoel bij Roma verdwijnt alweer snel tegen Torino. Lukaku zet de Romeinen halverwege de tweede helft op voorsprong, door zijn lichaam in de strijd te gooien en uit de draai binnen te tikken. Toch mag het niet zo zijn voor Roma, daar Duván Zapata vijf minuten voor tijd voor de gelijkmaker zorgt. Het duel dat volgt, laat zien dat verdediging nog verre van stabiel is. De Romeinse muur wordt bij Genoa zowel door het centrum als de zijkanten succesvol aangevallen, wat resulteert in een 4-1 nederlaag.

Roma weet dan dat er drie duels, tegen Frosinone, Cagliari en Monza, op het programma staan die gewonnen moeten worden en het slaagt in zijn missie. Van Frosinone wordt vrij eenvoudig gewonnen (2-0). Lukaku profiteert van goed voorbereidend werk van Dybala en schiet de 1-0 van dichtbij tegen de touwen. Dybala zou daarna ook goed zijn voor de assist op de 2-0 van Lorenzo Pellegrini. Desondanks wordt ook de zwakte van Roma in die wedstrijd goed blootgelegd. Wanneer diepe ballen goed vallen voor de tegenstander van Roma, lijkt dat direct tot een grote kans te leiden. De centrale verdedigers weten vaak niet direct wie de aanvaller moet oppakken, terwijl het middenveld dan nog niet volledig is teruggetrokken. Ook de zijkanten laten nogmaals zien de sterkte én zwakte van de ploeg te zijn.

Op rechts staat vaak Rick Karsdorp of Rasmus Kristensen, twee spelers die het meer van hun aanvallende kwaliteiten moeten hebben dan hun verdedigende. Op links een soortgelijk verhaal, waar Spinazzola met zijn rushes voor gevaar moet zorgen. Verdedigend lijken zijn beste dagen echter al achter de rug te zijn. Het levert aan de zijkanten veel ruimte op voor de tegenstander van Roma. De driemansdefensie wordt gedwongen om rugdekking te verlenen, wat, als dat mislukt, weer voor grote gaten in het hart van de defensie zorgt. Op het middenveld van Mourinho staan vaak drie spelers van hetzelfde soort: Bryan Cristante, Paredes en Lorenzo Pellegrini. Tactisch sterk, aan de bal vaak zonder creativiteit, verdedigend redelijk en niet al te snel.

Soms kiest Mourinho, al dan niet noodgedwongen, voor iets meer creativiteit in het centrum van het middenveld. Zo hebben Aouar en Edoardo Bove meer aanvallende drang dan met name Cristante en Paredes. Tegelijkertijd staat het middenveld dan iets minder verticaal. Fijn voor de aanvallers en de zijkanten, minder fijn voor de verdediging. Een goed voorbeeld van het voordeel van een dergelijk middenveld volgt op 8 oktober. Roma speelt bij Cagliari en de middenvelders laten zich gelden tijdens de 1-4 zege. Bij het eerste doelpunt ziet de naar binnen getrokken Spinazzola Aouar voor zich staan, die na een slim passje van eerstgenoemde beheerst afrondt. Bij de tweede tikt Lukaku een voorzet van de mee opgekomen Karsdorp binnen en bij de laatste twee goals, van Belotti en Lukaku, zijn de ragfijne assists van Paredes.

Houssem Aouar bewijst tegen Cagliari zijn waarde als diepgaande middenvelder.

In het restant van de eerste seizoenshelft valt op dat Roma wel wint van de kleinere ploegen (AC Monza, Udinese, Sassuolo), maar dat de betere tegenstanders (Internazionale, Lazio, Bologna) niet te kloppen blijken. In de Europa League weet Roma zich al vrij snel te plaatsen voor de volgende ronde. Roma is kwalitatief te sterk en wint viermaal. Wel morst het punten tegen Servette (1-1) en gaat het met 2-0 onderuit bij Slavia Praag. Mede daardoor eindigen de Tsjechen als groepswinnaar en moet Roma de tussenronde in, waarin het uiteindelijk gekoppeld wordt aan Champions League-afvaller Feyenoord.

Tegen Bologna wordt de zwakte van Roma nog maar eens blootgelegd. Sam Beukema zorgt er met een slim passje tussen de linies voor dat Remo Freuler een zee aan ruimte voor zich heeft op het middenveld. De Zwitser geeft een dieptepass op rechtsbuiten Dan Ndoye, die Spinazzola ver achter zich ziet in de buurt van Beukema. Ndicka achtervolgt Ndoye, maar kan de bal niet onderscheppen. Het centrum van Roma valt uit elkaar en na een handig overstapje van Joshua Zirkzee kan Nikola Moro vrij binnenschieten vanaf een meter of twaalf. Pellegrini, Kristensen en Ndicka komen te laat om de Kroaat van het scoren te beletten. En ook bij de 2-0 valt de treffer over de linkerkant van Roma. Weer ligt het open aan die kant en een scherpe voorzet wordt ditmaal door Kristensen over zijn eigen doellijn gewerkt.

???????????????? Bolognaaaaa ? Sam Beukema zet de aanval op met een goede pass en Nikola Moro drukt uiteindelijk af! ? De thuisploeg op voorsprong tegen AS Roma ??#ZiggoSport #SerieA #BolognaRoma pic.twitter.com/e4MSWGZDXu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 17, 2023

Roma weet zijn meest recente wedstrijd dan wel weer knap te winnen van Napoli (2-0), al is de regerend landskampioen niet meer de ploeg van vorig jaar. Roma zal zich ook dit seizoen tevreden stellen met een plek bij de eerste vier. Champions League-geld is op dit moment het beste medicijn om financieel weer helemaal gezond te worden. Mede door corona, geen Champions League-inkomsten sinds het seizoen 2018/19 en tegenvallende transferresultaten kan de club weinig uitrichten op de transfermarkt. Een nieuwe wereldster uit de jeugdopleiding à la Daniele De Rossi of Francesco Totti lijkt momenteel ook niet aanwezig. Met cupfighter Mourinho aan het roer hoopt Roma een nieuwe gooi naar Europese glorie te doen.

Waar liggen de kansen voor Feyenoord?

Feyenoord lijkt het vooral over de zijkanten te moeten zoeken. Als de Rotterdammers erin slagen regelmatig over links en rechts regelmatig de ruimtes te vinden, wordt de defensie van Roma gedwongen om uit positie te spelen. De drie verdedigers achterin moeten dan noodgedwongen rugdekking verlenen en hopen dat de middenvelders op tijd zijn teruggezakt. Met name in de counter is Roma een te pakken ploeg. Mourinho kennende zal hij met minimaal twee verdedigend ingestelde middenvelders opereren. Als Feyenoord de bal op het middenveld weet te veroveren én snel handelt, liggen er grote mogelijkheden achter de Romeinse verdediging.

In de verdediging voelt Roma met name de aanwezigheid van Chris Smalling. De Engelsman was Santiago Gimenez vorig seizoen in grote delen van het tweeluik de baas, maar kampt sinds september met een hardnekkige knieblessure. Eén speler zou het verschil niet mogen maken, maar bij Roma is dat gezien de dunne selectie niet anders. De huidige centrale verdediging, die doorgaans gevormd wordt door Ndicka, Marcos Llorente en Gianluca Mancini, overtuigt dit seizoen minder door de afwezigheid van Smalling én het vertrek van Roger Ibañez naar Al-Ahli. Opbouwend zijn de drie achterin ook niet bovengemiddeld goed. Druk op de laatste linie zou Roma, dat dat niet gewend is in de Serie A, ook in de problemen kunnen brengen.

Verwacht wordt dat Smalling in februari weer aansluit op de training. Het is dan tevens de vraag of Dybala van de partij is. De wereldkampioen van vorig jaar is nogal blessuregevoelig en kampte dit seizoen al met drie verschillende kwetsuren, die hem in totaal zeven wedstrijden aan de kant hebben gehouden. Dybala kan met zijn creativiteit voor de gaten zorgen achter het sterke, maar statische centrum van Feyenoord. Of hij er daadwerkelijk bij zal zijn, zal in 2024 moeten blijken.

Het is vooral de vraag of Arne Slot zal kiezen voor Ramiz Zerrouki als extra slot op de deur. Als dat zou betekenen dat Yankuba Minteh speelt, lijkt dat een groot voordeel voor Feyenoord. De pijlsnelle Gambiaan zou theoretisch gezien voor meer gevaar op rechtsbuiten zorgen dan Calvin Stengs, die vaak naar binnen trekt en dan tegen Roma uit zou komen in het overvolle centrum. Een klassieke buitenspeler als Minteh zou gezien de zwaktes bij Roma in theorie voor veel gevaar moeten zorgen. Het is nog de vraag of Zerrouki en Minteh daadwerkelijk beschikbaar zijn tegen die tijd. De finale van de Afrika Cup is op 11 februari, vier dagen voor het eerste duel in De Kuip.

Waar ligt het gevaar voor Feyenoord?

De verdediging van de Rotterdammers zal op verschillende manieren getest worden. De kansen liggen op de flanken, maar daar ligt tegelijkertijd ook het gevaar. Backs Lutsharel Geertruida en met name Quilindschy Hartman houden er wel van om aan te vallen, waarmee het gevaar van een Romeinse tegenstoot bestaat. Als die goed wordt uitgevoerd, kan Feyenoord achterin, zeker gezien het breed bezette en opkomende middenveld van Roma, al snel één-op-één komen te staan.

Als Lukaku en Dybala fit zijn, zou dat een gigantische boost betekenen voor Roma. De twee vinden elkaar blindelings en zijn op hun eigen manier van grote waarde. Lukaku's kracht zorgt ervoor dat hij amper van de bal gezet kan worden en dat zijn teamgenoten de tijd krijgen om aan te sluiten. Dybala is zo'n speler die optimaal kan profiteren van die tijd. De Argentijn is zonder twijfel meest creatieve aanvaller van Roma en liet vorig seizoen al zien een plaag te zijn voor Trauner en Hancko. Achter Lukaku en Dybala staan Stephan El Shaarawy en Belotti in de pikorde. Die twee lijken hun beste tijd gehad te hebben en zijn minder belangrijk dan Lukaku en Dybala, al zijn de Italiaanse aanvallers nog wel geslepen en hebben zij hun waarde dit seizoen nog bewezen.

Dat een trainer invloed heeft op een elftal, heeft Mourinho als geen ander bewezen. De Portugees geldt op tactisch vlak als één van de betere trainers ter wereld. Ploegen hebben vaak het idee dat er wat te halen valt, maar Mourinho komt dan vaak alsnog als winnaar uit de bus. Aan voetballen komen tegenstanders van Mourinho weinig toe, zo hebben onder meer Ajax, Vitesse en dus ook met name Feyenoord ondervonden. Een goed voorbeeld is de halve finale van de Europa League vorig seizoen. Roma had aanvallend vrijwel niets in te brengen tegen Bayer Leverkusen, maar hield de deur op slot (1-0, 0-0).

Feyenoord, dat het juist moet hebben van zijn voetballende vermogen, is er alles aan gelegen om onder het Mourinho-voetbal uit te spelen. De vraag is in hoeverre dat gaat lukken. Op het middenveld zal Slot een antwoord moeten verzinnen op de vijf man van Roma. Vorig seizoen, toen Roma vooral opereerde in een 3-4-2-1-formatie, paste Slot zijn elftal niet aan en stonden Mats Wieffer, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski op het Rotterdamse middenveld. Lange tijd leek het goed te komen, totdat Dybala vlak voor tijd een verlenging afdwong, waarin Roma de opgelopen schade in De Kuip (1-0) herstelde (4-1).

