Feyenoord voorziet NAC van kwaliteitsinjectie en stalt toptalent in Breda

Leo Sauer (18) speelt dit seizoen op huurbasis voor NAC Breda, zo maken de Brabantse club en Feyenoord maandag bekend via de officiële kanalen. Het tienertalent moet in het Rat Verlegh Stadion vlieguren maken. Bij Feyenoord ligt Sauer nog tot medio 2028 vast.

Technisch directeur Peter Maas reageert enthousiast op de komst van Sauer. “Met Leo Sauer halen we een aanvaller binnen met veel potentie. Nu is het aan hem om zich te gaan tonen in de Eredivisie.”

“Het is daarvoor belangrijk dat hij zich zo snel mogelijk thuis voelt bij NAC, om samen met het team te strijden voor lijfsbehoud. We zijn verheugd dat we na een lange tijd van onderhandelen zowel Feyenoord als de speler hebben weten te overtuigen”, aldus Maas.

Sauer kampt momenteel nog met een lichte blessure, maar sluit binnen enkele weken aan op de groepstraining van NAC. “Het plan van NAC heeft voor mij de doorslag gegeven. Ik kijk er naar uit om in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion te spelen en hoop het publiek te vermaken”, zegt het toptalent van Feyenoord op de clubwebsite.

In maart verlengde Feyenoord het contract nog van Sauer, die eerst tot 2026 vastlag en zijn handtekening zette onder een nieuwe verbintenis tot medio 2028. In de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen kwam Sauer echter weinig voor in de plannen van trainer Brian Priske.

De in Bratislava geboren Sauer verzamelde vorig seizoen wel al de nodige wedstrijden in Feyenoord 1: vijftien. Toch kwam de rechtsbenige linksbuiten onder succescoach Arne Slot slechts 288 minuten in actie. De tiener was daarin wel al goed voor twee doelpunten en vier assists.

Verder was de vleugelspits actief op het EK in Duitsland. Sauer kwam in totaal tot vier speelminuten in het verloren duel met Oekraïne (1-2) en hij werd uiteindelijk met Slowakije uitgeschakeld in de achtste finale tegen Engeland (2-1 na verlenging).