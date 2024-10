Feyenoord vol uitblinkers trakteert fans op 'geweldige overwinning': 'Er is leven na Arne Slot'

De Nederlandse kranten raken niet uitgepraat over de schitterende 1-3 overwinning van Feyenoord op Benfica in de Champions League. Er zijn complimenten voor trainer Brian Priske en diverse hoofdrolspelers aan Rotterdamse kant worden in het zonnetje gezet.

''Feyenoord trakteert de eigen aanhang op een geweldige overwinning'', jubelt De Telegraaf in de wedstrijdanalyse. ''Er waren hoofdrollen voor Quinten Timber, de jonge Antoni Milambo en het koelbloedige centrale duo Gernot Trauner en Dávid Hancko. ''

De ochtenkrant zag woensdagavond een totaal ander Feyenoord dan drie maanden geleden, toen in vriendschappelijk verband met 5-0 werd verloren van Benfica en de kritiek direct oplaaide in Rotterdamse kringen.

''Dit keer waren de rollen omgedraaid. Feyenoord was heer en meester in het schitterende Estádio da Luz, waar het thuispubliek van ellende al na 45 minuten aan het zingen van de traditionele fado (oorspronkelijk vertaald als 'het noodlot') dacht.''

Columnist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad constateert dat de puzzel van Brian Priske in Lissabon eindelijk in elkaar viel. ''Dat is een bevestiging voor de trainer, maar ook voor de Rotterdamse club in breder opzicht. Er is toekomst na Arne Slot.''

Er heeft zich na het vertrek van Slot naar Liverpool een nieuw team gevormd in Rotterdam. ''Jongens zoals Antoni Milambo, Hwang in-Beom, Ibrahim Osman en Ayase Ueda, aangevuld met de al meer gevestigde namen. Het Legioen hoeft niet meer continu weemoedig achterom te kijken naar de jaren onder Arne Slot.''

Volgens de Volkskrant waren er uitblinkers te over bij Feyenoord. ''Hwang, Timber, Bueno, Trauner, Hancko, Ueda, Milambo, wie was er niet goed?'', vraagt de krant zich af. Een huzarenstukje van Priske, die niet zo lang geleden nog onder vuur lag in Rotterdam.

''Maar inmiddels is het ronduit genieten van vrijwel alles wat de ploeg van de Deen doet.'' Met name Hwang tilt Feyenoord naar een hoger niveau. ''Wat was hij goed. Logische aanwijzingen, slimme tikjes met links of rechts, dan ineens iets briljants of juist uiterst dienstbaars.''