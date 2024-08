Feyenoord verkoopt Geertruida voor meer dan 25 miljoen euro, keuring staat gepland

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met RB Leipzig over de verkoop van Lutsharel Geertruida, zo verzekert Fabrizio Romano met zijn bekende ‘here we go!’. De verdediger gaat de overstap maken voor meer dan 25 miljoen euro, zo klinkt het.

Donderdagavond belandden de gesprekken tussen RB Leipzig en Feyenoord in een stroomversnelling door de toegenomen interesse uit Duitsland.

De wens van Leipzig om Geertruida kan niet los gezien worden van de verkoop van verdediger Mohamed Simakan aan Al-Nassr, waardoor er nu ruimte in de selectie én in het salarishuis is gekomen.

Aston Villa was ook lange tijd in de strijd om de handtekening van de Feyenoorder en een bod van 35 miljoen euro werd volgens The Telegraph voorbereid, maar uiteindelijk kon de Premier League-club niet voldoende liquide middelen vinden om de deal te sluiten.

Geertruida stond afgelopen seizoen ook al open voor een overstap naar RB Leipzig, al kwam het nooit tot een definitief akkoord. Nu krijgt hij alsnog de kans om de gewenste transfer te maken.

De verdediger van de Rotterdammers beschikt in De Kuip nog over een contract dat doorloopt tot aan het einde van het huidige seizoen. Het is daarom een opvallend hoge transfersom die Feyenoord krijgt.

De medische keuring in Leipzig is al geboekt. Vrijdag vliegt Geertruida naar de huidige nummer zeven van de Bundesliga, waar hij, mits de medische keuring zonder problemen doorstaan wordt, ploeggenoot wordt van Xavi Simons.