Feyenoord verkleint het gat tot PSV dankzij hattrick Gimenez en goal Hancko

Feyenoord heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. In De Kuip was de ploeg van trainer Brian Priske een maat te groot voor Heracles Almelo: 5-2. Santiago Gimenez maakte in de eerste helft een loepzuivere hattrick, terwijl ook Dávid Hancko zijn naam op het scorebord zette.

Thomas Beelen kreeg de voorkeur boven Gernot Trauner;. Dávid Hancko bleef staan. Hugo Bueno nam op links de plek van de geblesseerde Gijs Smal. Hwang kreeg rust en werd op het middenveld vervangen door Ramiz Zerrouki. Aanvoerder Quinten Timber en Antoni Milambo bleven wel staan. Spits Gimenez werd geflankeerd door Calvin Stengs en Igor Paixão.

Na een half uur spelen opende Gimenez de score. Stengs bezorgde de bal uit een hoekschop bij de spits, die volledig werd vrijgelaten en van dichtbij kon inkoppen: 1-0. De 2-0 kwam vijf minuten later voort uit een strafschop.

Damon Mirani haalde Gimenez van achteren neer in het zestienmetergebied, waarna arbiter Danny Makkelie naar de stip wees. De aanvaller nam de strafschop zelf en schoot op koelbloedige wijze raak. In de 43ste minuut ging Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther in de fout, waardoor Shiloh 't Zand de 2-1 kon aantekenen.

Feyenoord herstelde zich snel en de derde treffer viel enkele minuten voor het rustsignaal. Ditmaal was er een cruciale rol weggelegd voor Ani Hadj-Moussa, die met een bekeken balletje Gimenez vrij voor het vijandige doel zette. Laatstgenoemde kopte raak: 3-1. Het smetje op de eerste helft was overigens het uitvallen van Paixão, die zich al na twintig minuten moest laten vervangen voor Hadj-Moussa.

Binnen enkele minuten na de rust kwamen de Rotterdammers zelfs op 4-1. Givairo Read, die Bart Nieuwkoop verving, had een fraaie, hoge pass in huis op Hancko. De centrumverdediger omzeilde de buitenspelval van Heracles en tikte bij de tweede paal binnen.

Read dacht zelf ook nog te scoren en de 5-1 aan te tekenen, maar vanwege hands van Milambo werd het doelpunt afgekeurd. Aan de overzijde viel er kort daarna wel een treffer. Op aangeven van Jan Zamburek zette Justin Hoogma de 4-2 op het scorebord. Het slotakkoord werd gespeeld door Suf Podgoreanu, die de bal in eigen doel kopte: 5-2.