Feyenoord trekt aan langste eind in knotsgek duel met Girona vol eigen goals en gemiste penalty's

Feyenoord heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de Champions League. De Rotterdammers trokken een spectaculaire uitwedstrijd tegen Girona met veel pijn en moeite over de streep: 2-3. Feyenoord profiteerde van twee eigen doelpunten van Girona. Tussendoor scoorde ook Antoni Milambo. Feyenoorder Ayase Ueda miste een penalty, net als Girona-spits Bojan Miovski.

Priske koos er bij Feyenoord voor om Hugo Bueno in de basis te posteren als linksback, waardoor Gijs Smal naar de bank verhuisde. Het was de enige wijziging in de opstelling ten opzichte van het duel met NEC (1-1) afgelopen weekend.

Bij Girona ontbrak Daley Blind vanwege een blessure, terwijl Van de Beek in de basis stond. Arnaut Danjuma viel al in de eerste helft in voor de geblesseerde Viktor Tsyhankov.

Feyenoord kwam in de zesde minuut goed weg, toen Thomas Beelen de bal verspeelde aan Tsyhankov. Zijn schot werd knap gepakt door Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther.

In de twintigste minuut nam Girona de leiding uit een hoekschop, die aanvankelijk nog van de lijn werd gehaald door Bueno. In de rebound David López de linksback van Feyenoord te slim af, waardoor López de bal van dichtbij kon intikken: 1-0.

Binnen een kwartier wist Feyenoord de wedstrijd te kantelen. In de 22ste minuut werd een vrije trap van Igor Paixão in eigen doel gelopen door Yangel Herrera: 1-1. Een onderschepping op de helft van Girona door Quinten Timber leverde Feyenoord na een half uur het volgende doelpunt op. Antonio Milambo maakte het op aangeven van Paixão beheerst af: 1-2.

Feyenoord kreeg enkele minuten later een strafschop, toen Timber bij een nieuwe balonderschepping werd aangetikt. Ueda ging opvallend genoeg achter de bal staan, nadat de vorige penalty bij Feyenoord door Timber was genomen (tegen NAC Breda). Ueda zag keeper Paulo Gazzaniga redding brengen.

Kort na rust dacht Van de Beek te kunnen juichen, toen een lage voorzet van de ex-Ajacied in eigen doel werd gelopen door Dávid Hancko. De goal hield echter geen stand vanwege nipt buitenspel.

Girona bleef de druk opvoeren en forceerde na iets meer dan een uur een penalty, toen Wellenreuther een vangbare bal loste en vervolgens de benen van de aanvaller greep. Wellenreuther herstelde die fout zelf door de strafschop van Miovski te keren.

Zeven minuten later was het alsnog raak voor Girona. Danjuma brak door over links en zette voor op de vrije Van de Beek, die de bal met een stuit in het doel schoot: 2-2.

Feyenoord leek in die fase rijp voor de slacht, maar slaagde erin om in de 79ste minuut een derde doelpunt te forceren. Een lage voorzet van Hancko werd in eigen doel gelopen door Ladislav Krejci: 2-3.

In de absolute slotseconden kreeg Feyenoord-invaller Julián Carranza in het eigen strafschopgebied een bal tegen de arm na een zwakke aanname. Scheidsrechter Urs Schnyder wilde echter niets weten van de protesten van Girona: geen penalty.