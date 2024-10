Feyenoord treft in Champions League-duel met Benfica arbiter die voor opstootje zorgde in De Kuip

Halil Umut Meler is de scheidsrechter bij de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Benfica woensdag in de Champions League, zo heeft de UEFA maandag wereldkundig gemaakt. De Rotterdammers bewaren goed goede herinneringen aan de 38-jarige arbiter uit Turkije.

Meler was de scheidsrechter van dienst tijdens de ontmoeting van Feyenoord met Slavia Praag in april 2022, in de kwartfinale van de Conference League. Peter Olayinka bracht Slavia kort voor het rustsignaal naast Feyenoord, een goal die voor opschudding zorgde vanwege een vermeende buitenspelpositie.

Feyenoord klaagde bij de arbitrage dat Yira Sor hinderlijk buitenspel stond toen Olayinka doel trof namens de Tsjechen. Meler en zijn assistenten deelden die mening echter niet en er was ook geen VAR om de veelbesproken gelijkmaker te kunnen beoordelen.

De woede bleef hangen in het Feyenoord-kamp en na rust gingen enkele spelers verhalen halen bij Meler. De discussie mondde uit in een opstootje en assistent-trainer Marino Pusic ontving een rode kaart toen hij iemand van Slavia naar de keel greep.

De enerverende wedstrijd in de kwartfinale van de Conference League eindigde in 3-3. Toenmalig trainer Arne Slot keek na afloop met gemengde gevoelens terug op de spectaculaire wedstrijd in Praag. ''Helaas was er één moment waardoor de dynamiek van de wedstrijd op zijn kop werd gezet'', zo klonk het bij ESPN.

''Vervelend genoeg was het voor ons een goal die geen goal had mogen zijn. We zijn dit seizoen al vaker niet geholpen door de VAR, maar in elke andere situatie was deze goal honderd procent afgekeurd'', aldus de oud-trainer van Feyenoord.

Feyenoord won een week later met 1-3 op Praagse bodem en bereikte daardoor de halve finale. Olympique Marseille was ook een prooi voor de Rotterdammers, die dus tot de finale van de Conference League reikten.

In de eindstrijd in Tirana moest Feyenoord zijn meerdere erkennen in het AS Roma van toenmalig coach José Mourinho. De Romeinen zegevierden met 1-0 en namen hierdoor de Europese beker mee terug naar het Stadio Olimpico.