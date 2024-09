Feyenoord-trainer Priske: 'Niemand hier heeft het over het kampioenschap gehad'

Brian Priske heeft na afloop van NEC - Feyenoord een opmerkelijke uitspraak over de ambities van Feyenoord gedaan. De trainer van de Rotterdammers stelt dat het kampioenschap voor aanvang van het seizoen geen specifiek doel was.

Feyenoord speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen NEC en ontsnapte in blessuretijd zelfs aan een nederlaag, toen Koki Ogawa tegen de paal kopte. Het is het vierde gelijkspel van Feyenoord in zes Eredivisie-wedstrijden, waardoor de achterstand op koploper PSV elf punten bedraagt, al hebben de Eindhovenaren wel een wedstrijd meer gespeeld.

ESPN-verslaggever Sinclair Bischop vraagt Priske of het realistisch is om Feyenoord op basis van de resultaten en het vertoonde spel een titelkandidaat te noemen. "Ik geloof niet dat iemand bij het hier over het kampioenschap heeft gehad", reageert Priske. Bischop haalt aan dat het voor de start van het seizoen wel degelijk over het kampioenschap is gegaan. "We willen altijd om de bovenste twee plaatsen meedoen", reageert Priske.

"Dat hebben we gezegd. Dat is de ambitie en die is onveranderd na deze wedstrijden. Er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen. We moeten doorgaan en ons focussen op oktober, niet mei."

"We moeten ons werk doen, dat is wat we kunnen doen. We zijn teleurgesteld dat we punten hebben laten liggen, maar we hebben vandaag 45 minuten goed gespeeld. Na het tegendoelpunt voelde je dat de stress toenam in het team, wat normaal is. We werken aan het geraamte van het team. Dat kost tijd, die we niet hebben."

Priske denkt dat het een kwestie van vertrouwen is dat zijn ploeg na de tegentreffer beduidend minder voor dag kwam. "Daar hebben we het vorig weekend over gehad, dat we dat vertrouwen missen. Om bijvoorbeeld een één-tegen-één-situatie op te zoeken. Daar hunkeren we naar. We moeten blijven werken, dat is de enige oplossing."

Feyenoord krijgt woensdag de kans zich te herstellen. De club reist af naar Catalonië voor het Champions League-duel met Girona. Aankomende zondag wacht Feyenoord opnieuw een zware test, wanneer FC Twente op bezoek komt in De Kuip.