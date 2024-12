Feyenoord-trainer Priske is het volledig oneens met Van der Vaart over Timber: 'Het is maar wat gepraat'

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft op de afsluitende persconferentie voor het Champions League-duel met Sparta Praag gereageerd op de uitspraken van Rafael van der Vaart over Quinten Timber. De analist stelde dat het in zijn ogen een goed idee zou zijn om Timber zijn aanvoerdersband af te nemen, maar daar wil de Deense oefenmeester niets van weten.

"Weet je wat je moet doen? Je moet zijn aanvoerdersband afnemen", stelde Van der Vaart bij Rondo op Ziggo Sport. "Hij denkt nu aan andere dingen, dat hij het elftal moet helpen. Kijk, Mark (Van Bommel, red.) was echt een aanvoerder. Die stond ook veel meer op 6. Maar Timber is creatief, die moet je geen aanvoerder maken."

"Ik ben ook aanvoerder geweest. Daar kwamen allemaal dingen bij waar ik geen zin in had. Timber kan zich niet op zijn spel focussen. Als aanvoerder moet je andere dingen doen. Ik denk dat het goed voor hem is om gewoon weer lekker te gaan voetballen", aldus Van der Vaart.

"Oké, dit is nieuw voor mij", reageert Priske wanneer hij wordt geconfronteerd met de uitspraken van Van der Vaart. "Zo zie ik het niet. Ik denk dat Quinten heel kritisch is op zichzelf en zijn prestaties. "Ik heb met hem na de wedstrijd gesproken (tegen RKC Waalwijk, red.) en hij was niet heel blij met zijn prestatie. Maar over de afgelopen weken en maanden heeft Quinten heel veel goede wedstrijden voor ons gespeeld."

"Ook toen hij de aanvoerdersband droeg", benadrukt Priske. "Het is maar wat gepraat denk ik. Dat is mijn gevoel. Ik heb een goede relatie met Quinten en ik zie geen speler die meer druk ervaart dan normaal. En zeker niet vanwege het aanvoerderschap."

"Hij heeft verantwoordelijkheid op zich genomen, wat ik ook van hem verwacht. Maar hij is boven alles een voetballer die wil presteren, en dat probeert hij elke dag te doen." Priske neemt de twijfels over zijn fitheid dan ook weg.

"Hij ziet er goed en fit uit. Hij heeft ook getraind en is aan het pushen. Ik denk dat je met veel van dit soort spelers ziet dat ze een maand, zes weken op een heel hoog niveau kunnen presteren. Daarna halen ze in sommige wedstrijden hun topniveau niet, maar dat is ook voetbal. Ze spelen ongelooflijk veel wedstrijden per seizoen."

"En om dan volledig gefocust te zijn voor iedere wedstrijd... Ik denk niet dat er veel spelers zijn elke wedstrijd die honderd procent geven. Het belangrijkste voor mij is dat ik een aanvoerder en een speler zie, die bereid is alles te geven op het veld en klaar is om zijn teamgenoten te helpen. Dat zie ik bij Quinten. Zowel op het veld als erbuiten", aldus Priske.