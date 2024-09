Feyenoord-trainer Brian Priske wijst vervanger van Santiago Gimenez aan

Ayase Ueda is bij Feyenoord de vervanger van Santiago Gimenez, zo blijkt uit de zojuist gepubliceerde opstelling voor het duel met NEC. Verder krijgt Gijs Smal ondanks de terugkeer van Hugo Bueno de voorkeur op de linksbackpositie. De wedstrijd in het Goffertstadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Priske kiest voor Timon Wellenreuther onder de lat. Jordan Lotomba, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Smal. Bueno staat bij een invalbeurt voor zijn tweede wedstrijd als Feyenoorder. De Spanjaard liep na zijn debuutwedstrijd tegen PEC Zwolle, waartegen hij een assist leverde, een spierblessure op. Bueno moest ruim een maand toekijken, maar trainde deze week volledig mee.

Aanvoerder Quinten Timber vormt het middenveld met Hwang In-beom en de meer aanvallend ingestelde Antoni Milambo. Ueda wordt beloond voor zijn belangrijke openingstreffer tegen NAC Breda (2-0) beloond met een basisplaats. De Japanner vormt de aanval met Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links).

Het ging deze week bij Feyenoord vooral over Gimenez. De Mexicaan staat drie maanden aan de kant met een bovenbeenblessure. “Nu gaat hij zich volledig focussen op zijn herstel. We hebben besloten hem de komende weken naar Mexico te sturen, om daar zijn revalidatie te kunnen starten. Hopelijk komt hij sneller en sterker terug.”

Door de afwezigheid van Gimenez liggen er de komende maanden beduidend meer kansen voor Ueda en Julián Carranza. “Al weet ik niet of zij per se nu de kans krijgen. In principe krijgen zij elke dag al de kans om zichzelf te laten zien op trainingen. Maar wanneer er iemand wegvalt, moeten anderen opstaan en hun kwaliteiten laten zien. Dat weten zij ook.”

Net als Bueno zit ook Gernot Trauner weer bij de selectie. De Oostenrijker moest NAC-thuis nog missen wegens maatwerk dat op hem werd toegepast. Trauner kwam dit seizoen pas twee duels in actie.

Calvin Stengs is er nog niet bij. "Calvin is nog aan het herstellen van zijn blessure. We maken stappen met hem, maar we zijn voorzichtig. We willen hem voor langere periode fit houden en geen terugslag in zijn herstel”, aldus Priske.

Opstelling NEC: Roefs; Pereira, Márquez, Nuytinck, Verdonk; Proper, Hoedemakers, González; Hansen, Ogawa, Ouwejan.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Ueda, Paixão.