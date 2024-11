Feyenoord-trainer Brian Priske komt al snel met hoopvolle update over Justin Bijlow

Trainer Brian Priske bevestigt dinsdag op een persconferentie dat Justin Bijlow zondag ook ontbreekt in de competitiewedstrijd van Feyenoord tegen laagvlieger Almere City FC. De Deense coach benadrukt tegelijkertijd dat hij niet verwacht dat de doelman opnieuw voor langere tijd moet revalideren. De Rotterdammers meldden eerder deze dinsdag dat Bijlow vanwege lichte klachten een stapje terug moet doen.

Bijlow, die zaterdag tegen AZ geblesseerd raakte, mist woensdagavond ook de thuiswedstrijd in de Champions League tegen RB Salzburg. Timon Wellenreuther, juist gepasseerd vanwege enkele mindere optredens, neemt de plaats onder de lat in bij Feyenoord in het Europese duel.

Bijlow stond afgelopen weekend tegen AZ juist voor het eerst sinds lange tijd weer onder de lat bij Feyenoord. In de eerste maanden van dit seizoen moest hij het doen met een reserverol.

Dat had ermee te maken dat trainer Brian Priske ervoor had gekozen om Wellenreuther tot eerste keeper te benoemen. Door een aantal mindere wedstrijden van de Duitser koos Priske tegen AZ echter weer voor Bijlow.

Priske hoopt dat Wellenreuther klaar is voor zijn terugkeer als eerste doelman. ''Dat gaan we nu merken, het is topsport. We hebben heel veel met hem gesproken, hij is er klaar voor. Hij toonde een goede mentaliteit in de afgelopen dagen. Dit is een mooie kans in de Champions League.''

De Feyenoord-trainer meldt op het persmoment voorts dat Calvin Stengs weer meetraint, maar woensdag en zondag nog niet tot de selectie zal behoren. ''Dat is nog snel. Hij is er maanden uit geweest. Hij traint weer en komt eraan. Maar hij heeft geen wedstrijdritme, dus ik verwacht niet dat hij daar al klaar voor is.''

Antoni Milambo ontbreekt sowieso tegen RB Salzburg en is een vraagteken voor de ontmoeting met Almere City FC. Jordan Lotomba is fit gevonden bevonden voor de aankomende twee duels van Feyenoord.