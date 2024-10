Feyenoord-tegenstander Benfica verdacht van matchfixing en fraude

Benfica moet zich binnenkort verantwoorden voor het mogelijk plegen van matchfixing en fraude, zo meldt het Portugese RTP. Het Portugese Openbaar Ministerie acht de grootmacht schuldig en eist een schorsing van zes maanden tot drie jaar. De club zelf vindt de beschuldigingen ongegrond.

Benfica zou tussen 2016 en 2019 competitiegenoot Vitória Setubal geholpen hebben met financiële voordelen. Als tegenprestatie zou Vitória Setubal minder weerstand hebben geboden in de onderlinge ontmoetingen. Het Openbaar Ministerie eist nu dat Benfica geschorst wordt van 'deelname aan sportcompetities voor een periode van zes maanden tot drie jaar'.

Volgens de aanklager was het doel om geld te injecteren in Setubal, dat in financiële problemen verkeerde. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Luís Filipe Vieira (voormalig voorzitter van Benfica) en Paulo Gonçalves (voormalig juridisch adviseur) ervan miljoenen euro's te hebben verduisterd via fictieve deals bij de transfers van Braziliaanse spelers.

Benfica geeft in een statement aan zich niet te herkennen in de beschuldigingen. "Benfica en zijn advocaten zullen de beschuldiging, waarvan zij vandaag op de hoogte zijn gesteld, grondig analyseren. Benfica zal zich zonder aarzeling verdedigen tegen alle ongegronde beschuldigingen."

Voormalig voorzitter Luís Filipe Vieira is volgens Portugese media de hoofdverdachte in de matchfixing-zaak. De steenrijke zakenman was van 2003 tot 2021 voorzitter van Benfica en heeft eerder te maken gehad met justitie vanwege vermeende financiële misdrijven.

Benfica staat in de Portugese competitie momenteel op de derde plaats met zestien punten uit zeven wedstrijden. Voormalig PSV-trainer Roger Schmidt moest na de slechte seizoensstart het veld ruimen bij de ploeg uit Lissabon. Volgende week woensdag wacht voor Benfica een ontmoeting met Feyenoord in de Champions League.