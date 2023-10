Feyenoord-talenten gaan uit hun dak na knappe comeback in Madrid

Woensdag, 4 oktober 2023 om 16:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:08

Feyenoord Onder 19 heeft woensdagmiddag in de groepsfase van de UEFA Youth League knap met 1-2 gewonnen van de leeftijdsgenoten van Atlético Madrid. Op het Atlético de Madrid Centro Deportivo Alcalá de Henares was Adrián Niño vlak voor rust en vanaf elf meter de maker van de openingstreffer. Feyenoord poetste de achterstand ruim twintig minuten voor tijd weg, ook vanaf de strafschopstip. In de slotminuut werd zelfs de volle buit gepakt. Het elftal van trainer Robin van Persie won vorige maand nog met 3-0 van Celtic in de poulefase.

De manschappen van Van Persie hadden in de beginfase veel balbezit, al leidde dat niet tot veel kansen. Het was juist Atlético dat de ban brak in de slotminuten van de eerste helft. Salim El Jebari werd in de zestien van de Rotterdammers neergehaald door Givairo Read en de arbiter wees direct naar de stip. Het was vervolgens Niño die doelman Ismail Ka de verkeerde kant liet opduiken: 1-0. Een tegenvaller dus voor Feyenoord zo kort voor rust.

Penalty Feyenoord O19 ?? Na de penalty voor Atlético krijgen ook de jongelingen van Feyenoord een strafschop, die wordt benut door Milambo: 1-1 ??#ZiggoSport #UYL #ATMFEY pic.twitter.com/bojUBJtAJW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2023

Van Persie besloot om aanvalsleider Zépiqueno Redmond na een uur spelen in Madrid te wisselen, met Fabiano Rust als diens vervanger. Slechts luttele minuten later sleepte Feyenoord een penalty in de wacht, nadat Antoni Milambo was onderuitgehaald door Diego Alejandro Rosado Para. De Spanjaarden deden er alles aan om Milambo af te leiden, maar de middenvelder behield zijn focus en schoot Feyenoord vanaf elf meter op gelijke hoogte.

De gelijkmaker zorgde ervoor dat Atlético, dat onder leiding staat van oud-aanvaller Fernando Torres, een slotoffensief inzette om alsnog de winst te pakken. De verdediging van Feyenoord hield echter stand en de Rotterdammers kwamen in minuut 90 zelfs op voorsprong. Julio Díaz del Romo ging in de fout in zijn eigen zestien en het was Jaden Slory die de toegekende penalty benutte 1-2. Er was grote vreugde bij spelers en stafleden na de fraaie zege op Spaanse bodem.