De kans is groot dat Santiago Gimenez zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al heeft gespeeld, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend. Als AC Milan het bod dat nu op tafel ligt nog één keer verhoogt en ervoor zorgt dat het tussen de 35 en 40 miljoen uitkomt, vertrekt de 23-jarige spits per direct. Gimenez heeft donderdag bij de Rotterdammers aangegeven dat hij hoe dan ook wil vertrekken naar Milan.

De Italiaanse topclub heeft de Mexicaan en zijn zaakwaarnemer verteld dat de transfer in orde gaat komen, klinkt het. Gimenez vindt het risico om wederom ‘nee’ te zeggen tegen een miljoenentransfer – hij wees in de zomer Nottingham Forest nog af – te groot en wil nú naar Milan.

Dennis te Kloese doet er alles aan om de publiekslieveling tot de zomer in De Kuip te houden. Feyenoord heeft hem namelijk hard nodig in de tussenronde van de Champions League, kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV en vooral de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Maar Gimenez lijkt niet meer open te staan voor een langer verblijf, schrijft Marcel van der Kraan.

Zlatan Ibrahimovic, adviseur bij I Rossoneri, was deze week lovend over de linkspoot in de media en zijn agente en familie zien hem ook het liefst naar de rode club uit Milaan vertrekken. Gimenez vindt het risico om wederom een transfer af te blazen te groot. “Als de rest van het seizoen sportief teleurstellend verloopt zou de bereidheid om meer dan 35 miljoen voor hem te betalen, zo vreest hij, minder kunnen zijn. Nu is hij ‘hot’ en Milan wil ver voor hem gaan.”

Gimenez wacht momenteel tot de clubs tot een akkoord komen. De doelpuntenmaker van Feyenoord kwam deze week al een contract tot medio 2028 overeen met Milan. Daarbij heeft de club ook nog de optie om die verbintenis met een jaar te verlengen. De Italianen gaan Álvaro Morata verkopen aan Galatasaray, waardoor Gimenez moet gaan concurreren met Luka Jovic en Tammy Abraham, mocht zijn transfer doorgang vinden.

Met een eventuele verkoop van de 32-voudig international van Mexico doet Feyenoord wederom goede zaken in financieel opzicht. Gimenez kwam in de zomer van 2022 voor zes miljoen euro over van Cruz Azul en kan tweeënhalf jaar later voor zes keer zoveel verkocht worden. Afgelopen zomer werd Mats Wieffer nog met zo’n 31,5 miljoen euro winst van de hand gedaan.

Gimenez kwam tot dusver tot 105 wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 65 doelpunten en 14 assists. In zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid won hij direct de landstitel, het jaar daarna legde de ploeg van Arne Slot beslag op de TOTO KNVB Beker. De Mexicaan ligt nog tot medio 2027 vast bij de nummer vier van de Eredivisie en is volgens Transfermarkt 37 miljoen euro waard.