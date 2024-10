Feyenoord-spits Santiago Gimenez neemt 'radicaal besluit' met het oog op de toekomst

Santiago Gimenez gaat veranderen van zaakwaarnemer, zo meldt journalist César Luis Merlo namens Súper Deporte. De Feyenoorder gaat in zee met Rafaela Pimenta, die onder meer Erling Braut Haaland, Matthijs de Ligt, Arne Slot en Marco Verratti in haar stal heeft zitten.

"Gimenez zet zijn strategie om zich te verkopen aan een grote Europese competitie kracht bij", schrijft Merlo. "Gimenez zet een enorme stap richting één van de grote competities in het Europese voetbal, door radicaal van zaakwaarnemer te veranderen."

Gimenez liet zich eerst bijstaan door Mariel Duayhe en zijn vader Christian 'Chaco' Gimenez, maar kiest nu dus voor Pimenta, de voormalige rechterhand van wijlen Mino Raiola. Of de representatieswitch iets te maken heeft met het uitblijven van een transfer afgelopen zomer, is vooralsnog onduidelijk.

Gimenez stond afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Nottingham Forest, dat meer dan dertig miljoen euro voor hem overhad. Gimenez zag de stap echter niet zitten en bleef bij Feyenoord, waar de 23-jarige aanvalsleider nog een contract heeft tot medio 2027.

Op de slotdag van de transfermarkt kwam het bijna alsnog van een vertrek uit De Kuip. AC Milan toonde concrete interesse, maar het gebrek aan tijd voor Feyenoord om een vervanger te vinden en de vraagprijs van de Rotterdammers gooiden roet in het eten.

"AC Milan is een droomclub voor mij", vertelde de spits onlangs in gesprek met ESPN Mexico. "Ik ben opgegroeid met spelers als Ronaldo, Ronaldinho en Kaká. Uiteindelijk is het er niet van gekomen, maar het feit dat er verregaande interesse is, geeft je al het gevoel dat je belangrijk bent. Voor mij staat de deur naar Milaan uiteraard nog steeds open.”

Als het van een transfer komt, gebeurt dat vrijwel zeker niet voor aanstaande zomer. De Mexicaan is momenteel herstellende van een zware bovenbeenblessure, die hij in september opliep tegen NAC Breda. Gimenez richt zich op een rentree vlak na de winterstop.