Feyenoord-spits Santiago Gimenez maakt in heldere taal duidelijk wat hij van zijn blessure vindt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Santiago Gimenez, die via Instagram kort reageert op zijn blessure.

Dinsdag werd bekend dat Gimenez voorlopig niet inzetbaar is voor Feyenoord en Mexico. De 23-jarige spits liep de bovenbeenblessure afgelopen zondag op tijdens het gewonnen duel met NAC Breda (2-0) en kan zeker drie maanden geen wedstrijden spelen. In een korte reactie via Instagram maakt Gimenez duidelijk strijdbaar te zijn: “Dit is niks, tot snel”, aldus de Mexicaans international.