Feyenoord-spits Ayase Ueda is met fraaie kopbal andermaal belangrijk voor Japan

Feyenoord-spits Ayase Ueda heeft zich laten gelden bij de nationale ploeg van Japan. Met een fraaie kopbal zorgde hij na een klein kwartier spelen voor de voorsprong tegen Syrië, dat uiteindelijk met 5-0 ten onder ging in het WK-kwalificatieduel in Hiroshima.

Waar Ueda bij Feyenoord tweede viool speelt achter Santiago Gimenez, is zijn status bij de nationale ploeg een stuk prominenter De 25-jarige spits uit Ibaraki begon in de basis en zorgde op aangeven van Keito Nakamura met een kopbal, die via de onderkant lat binnenviel, voor de 1-0. Het betekende voor Ueda alweer zijn twaalfde treffer voor Japan. Daar had hij 26 optredens voor nodig.

Japan had weinig moeite met Syrië, dat zes minuten na de eerste treffer alweer de tweede moest slikken. Ritsu Doan, voormalig speler van FC Groningen en PSV, kapte naar zijn linker en vond de rechteronderhoek met een verraderlijk laag schot: 2-0.

Weer enkele minuten later volgde de derde treffer van de middag, al kreeg Japan daarbij de nodige hulp. Thaer Krouma werkte de bal achter zijn eigen doelman: 3-0.

In de laatste twintig minuten van het duel maakte Japan nog twee treffers. Allereerst benutte Yuki Soma een strafschop, waarna het slotakkoord gespeeld werd door Takumi Minamino. De aanvaller van AS Monaco vond de verre hoek met een gekruld schot: 5-0.

Het was voor Japan zijn laatste wedstrijd in de tweede fase van de WK-kwalificatie. De ploeg van Hajime Moriyasu was al foutloos in de groep en bevestigde zijn dominantie met een klinkende 5-0 zege op Syrië.

Japan eindigt bovenaan in de groep en plaatst zich voor de derde fase van de WK-kwalificatie. Noord-Korea eindigt als tweede en maakt dus ook nog altijd kans op het WK in 2026. Syrië en Myanmar moeten het WK uit hun hoofd zetten.

NEC'er Koki Ogawa en AZ'er Yukinari Sugawara begonnen overigens op de bank bij Japan. Moriyasu gunde hen geen invalbeurt.

