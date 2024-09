Japan heeft ook het tweede WK-kwalificatieduel weten te winnen. Na eerder al een 7-0 zege op China was Japan dinsdagavond met 0-5 te sterk voor Bahrein. Feyenoorder Ayase Ueda was de grote man met twee goals en een assist.

De Japanners begonnen met Ueda en voormalig Eredivisionisten Ritsua Doan en Ko Itakura in de basis. NEC’er Koki Ogawa moest genoegen nemen met een reserverol.

Tien minuten voor rust kwam Japan op voorsprong. De bal werd op de stip gelegd na een handsbal van Bahrein, en Ueda benutte de toegekende strafschop.

De Feyenoord-spits zorgde aan het begin van de tweede helft uit de draai en via de binnenkant van de paal ook voor de 0-2. Het was zijn 14de interlandgoal in zijn 28ste interland.

Na een prima combinatie met Ueda tekende Hidemasa Morita voor de 0-3. Diezelfde middenvelder verdubbelde vervolgens ook zijn productie, door al vallend een lage voorzet binnen te schieten: 0-4.

Vlak daarna werd Ueda afgelost door Ogawa. De spits van NEC verzorgde tien minuten voor tijd het slotakkoord met een kopbal uit de rebound: 0-5.

Door de zege staat Japan met zes punten uit twee duels foutloos aan kop in Groep C van de Aziatische WK-kwalificatie. Over precies een maand, op 10 oktober, komt het land opnieuw in actie. Dan is Saudi-Arabië de tegenstander.